一鍵找出手機裡的中國 App～「Chinese App Detector」這次應該不會被下架了吧？（Android）

隨著中印兩國的關係越來越緊張，印度排中的情緒也越來越高漲，甚至也延伸到了手機 App 當中，，

大概在 6 月初時印度的「Workholics Infocorp」軟體公司就推出了一個名為「Removed China Apps」的 Android 應用程式，可用來找出手機裡來自中國的 App，並可直接將其刪除，但因為違反 Google Play「禁止應用程式鼓勵或誘導使用者移除或停用第三方應用程式」的政策規定，所以很快的就被強制下架。

不過後來該軟體公司又鍥而不捨推出了另一款「Chinese App Detector」，它同樣可以快速的偵測找出手機裡的中國 App，但要不要將它移除就留給使用者自行決定，這樣就算是有乖乖符合了上次所違反的規定，所以這個 App 目前仍好好的在 Google Play 架上。

它的使用方式很簡單，只要按一個按鈕就可以開始掃描，如果有找到來自中國的 App 就會直接列出來，反之若你的手機裡沒有任何的中國 App，它還會稱讚你是個真正的印度人呢！（嗯？XD）

但它的偵測準確度不知道到底有多高，我自己測試時手機裡是沒找到半個來自中國的 App（我就印度人！👍），Google Play 的評論裡也有其他網友反應說有一些中資手遊，甚至是連微博、淘寶都沒有被偵測到，所以不太明白它的判斷條件，好奇的朋友，可以下載來試看看囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Chinese App Detector
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Workholics InfoCorp
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Chinese App Detector」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式點擊下方的「Scan Now」即會開始掃描。

 

第2步 如果沒找到任何的中國 App，就會顯示如左圖畫面。若有的話，則會像右圖列出所找到的 App，你就可以決定是否要去刪除這些 App 囉！

 

最後更新：07-09, 2020 下午 4:34

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訪客留言：

One Reply to “一鍵找出手機裡的中國 App～「Chinese App Detector」這次應該不會被下架了吧？（Android）”

  1. 我也几乎是印度人了（指FGO简中服开2.4印度异闻带了）
    只找到5个中国app，说明这款app内置的名单极其有限，只有最最常用的几种，导致google play评论区全是国人在嘲讽。真的，如果不带政治有色眼镜去看，最需要这类app的不是印度人，反而是警惕厂商收集用户隐私信息的中国用户。

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