LINE 新增「Keep 筆記」個人專屬聊天室，所有資訊直接備份到 Keep！

LINE Keep 是早已存在的 LINE 雲端空間服務，可以用來儲存各種文字、圖片、連結、檔案的地方，但實際使用上感覺好像還是不夠順手，，

就我個人來說，知道它的存在但就沒有使用它的習慣。（攤手）

不過這兩天大家有發現自己的 LINE 聊天清單上蹦出了一個新的「Keep 筆記」嗎？它就是 LINE 推出的實驗性新功能，以個人聊天室的樣貌出現，你可以自由的在其中丟入任何的文字、連結、檔案、圖片，就跟之前分享給大家的「個人群組」使用方式差不多，只是「Keep 筆記」可結合 Keep 做使用，所有在筆記中貼上的資訊，全都會自動保存到 Keep 裡。

但是這個保存到 Keep 裡的動作，只是「快速暫存」而已，就像一般聊天室裡的照片有保存期限一樣，時間到了還是會過期無法讀取，如果想要長久保存某些資訊還是必須到 Keep 裡再次儲存，雖然好像有點麻煩，不過這個做法也是為了避免太多可能無用的資訊佔用了 Keep 的空間。

如果你發現自己手機裡的 LINE 聊天室列表沒有它，那就要先請將 LINE App 更新至 10.10.0 以上版本，電腦版的話則需更新至 6.1 以上，「Keep 筆記」就會出現囉！有興趣的朋友可以使用看看，如果還是比較習慣當邊緣人使用「個人群組」，那麼也是可以像隱藏一般聊天室一樣，將「Keep 筆記」隱藏起來哦！

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使用畫面：

打開 LINE 的「聊天」頁籤就能看到出現一個新的「Keep 筆記」，點入就能看到簡單的介紹。

 

它的使用方式就跟一般的聊天室一樣，你可以丟入任何的資訊，它通通都會幫你保存下來，並且可以與電腦版相通。在右上角還有「Keep」的傳送門，點擊就能開啟「Keep」頁面，若需長久保存的圖片或檔案，記得要到這邊再次儲存哦！（詳細的操作方式，可參考官方的教學說明。）

 

如果沒有使用它的需求，只要在「Keep 筆記」上長按，就可以選擇「隱藏」了。之後若想要再打開它，可在 LINE 的搜尋功能輸入「Keep 筆記」就可以再找到它了。

 

最後更新：07-09, 2020 上午 11:57

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