來自日本的「誕辰和色」用生日算出你的代表色與個性分析！

記得小時候很流行買「生日書」，小小薄薄的一本，裡頭所有包含的個性分析、幸運色、幸運石、幸運花等內容，，

全都是專為那個特定日期出生的人所寫的，雖然全世界與自己同一天生日的人很多，但還是覺得那是一本專屬自己的生日書。

而最近在日本流行起一股找尋「誕辰和色」的風潮，也就是用生日來找出自己專屬的誕生色，「誕辰和色」所使用的顏色全是來自日本傳統的色彩，無論是顏色本身或顏色的名稱都相當典雅，很有日本的味道。

這個服務是由「irocore」這個專門介紹日本傳統顏色的網站與日本占卜師白龍惠子一起合作推出的，只要輸入生日就能快速知道誕生色，另外還有附上簡單的個性分析與啟發詞，並貼心的提供英文版與中文版說明。有興趣的朋友，也可以來跟風一下，找出專屬於自己的誕生色唷！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，在紅框處設定自己的生日後，再點擊下方的按鈕。

 

第2步 在下方就能看自己的誕生色，在色塊上還有顯示色碼。往下拉可看到簡單的占卜結果，包含兩個性格說明與一個啟發詞。看不懂日文也沒關係，下方還有提供英語版與中文版。

 

第3步 如果對自己的誕生色想要有更深入的了解，可以點擊下方的「黑色按鈕」就可以看到更多關於此顏色的說明哦！

 

第4步 繼續往下拉可看到像下圖的小卡，如果想分享的話，可直接透過滑鼠右鍵將小卡另存下來使用。

 

最後更新：07-08, 2020 下午 5:18

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