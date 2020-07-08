[限時免費] Calculator 粉嫩配色、可記錄運算歷史的計算機（iPhone, iPad）
雖然 iPhone 內建的計算機，就已經足夠應付日常生活中的運算需求，不過卻沒有可以記錄運算歷史的功能，，
如果是很常需要比價或是會需要反覆核對比較運算結果的話，就可以考慮找一款有附加「歷史紀錄」功能的計算機，這樣就能讓比價的過程更加輕鬆。本篇要介紹的「Calculator」就是一款具有歷史紀錄的計算機，外觀雖然沒有原生計算機看起來那麼時尚，不過其提供的粉嫩配色卻能帶來不同的清新感！
共有粉綠、粉藍、粉紫三色可選擇，功能方面可滿足最基本的運算需求，會先乘除後加減，螢幕一次最多可顯示 6 行的計算式，但實際上可計算超過 6 行的內容，你只需要把所有需要計算的數字與運算符號都輸入進去即可。有需要的朋友可以參考看看。
繼續閱讀
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Calculator – Modern & Simple
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：Taewon Kong
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Calculator Modern」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟計算機預設是粉綠色主題，點擊左上角的按鈕可切換為粉藍或粉紫。
第2步 上方的顯示螢幕最多可顯示 6 行的運算內容，不過實際上可接受更多的運算式，所以無論想算的內容有多少，都可以完全的輸入進去。點擊右上角的「記錄」就可以看到曾經計算過的內容，要比價或核對計算式都很方便哦！
第3步 在歷史紀錄中，向左拖曳可刪除單項紀錄，點擊右上角的「垃圾桶」則可清空所有紀錄。
，
Facebook 留言板