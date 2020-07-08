Simple Translate 選取文字就直接翻譯，超方便！（瀏覽器擴充套件）

在網路上閱讀外語文章時，難免會需要翻譯工具來輔助，雖然 Google 網頁翻譯的服務很好用，，

不過有時我們可能只是想查詢某個單字或句子，並不需要整篇文章都翻譯，這個時候就必須手動將單字或句子先圈選複製後，再到 Google 翻譯網站貼上查詢，不困難但分頁在那邊切換來切換去的，就是有點麻煩。

如果經常會需要翻譯部份的單字或句子，建議大家可以考慮安裝「Simple Translate」這款瀏覽器擴充功能，它結合 Google 翻譯功能，可讓使用者在網頁中選取文字的時候，就會彈出翻譯按鈕，點擊即可進行翻譯，省下了複製貼上、切換分頁的動作，甚至還能讓翻譯結果直接顯示，連點擊按鈕的動作都不需要。

此擴充功能支援 Google Chrome、Firefox 與 Edge 瀏覽器，有 30 種語言可選用，還有許多細節設定項目，包含目標語言與第二語言的雙向翻譯、是否要顯示多個候選翻譯、調整彈出視窗的外觀與位置等，有需要的朋友可以自行做調整哦！

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使用方法：

第1步 以 Google Chrome 瀏覽器為例，在軟體下載頁中，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。

第2步 使用前可先在工具列「Simple Translate」圖示上按滑鼠右鍵開啟選單，進入「選項」。

第3步 切換到「設定」後，依自己對翻譯的需求，要調整各項設定。包含目標語言、第二語言、選取文字時要執行的動作、彈出視窗的外觀設定等。

第4步 之後在選取文字時，就會在右下角出現「翻譯按鈕」，點擊就能看到翻譯內容。

第5步 也可以設定在選取文字後，直接顯示翻譯視窗。

第6步 不止單字，句子或段落也沒問題。

第7步 直接點擊工具列上的「Simple Translate」圖示則可開啟迷你的翻譯功能，可手動輸入欲查詢的單字或句子，一樣可省去開啟 Google 翻譯頁面的麻煩哦！