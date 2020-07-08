[限時免費] Sketchy Snowboarding 在圖畫紙上玩滑雪遊戲（iPhone, iPad）

「Sketchy Snowboarding」是一款在圖畫紙上進行的滑雪遊戲，手繪風格相當有趣！滑雪使用的是滑雪板，遊戲開始時，，

角色會自動向下滑動，玩家可控制人物左右移動，儘可能的避開各種障礙物之外，還有個重要的任務，就是當紅色與藍色閘門出現時，必須往指定的方向通過才行。

紅色閘門需由左側通過，藍色閘門則需由右側通過，而除了一些像是樹木、石堆的固定式障礙外，偶爾也會從畫面兩側跑出麋鹿，也要小心避開，別被牠撞到囉！各種的碰撞或從錯的位置通過閘門，都算是挑戰失敗，必須重新開始。

另外，遊戲還有提供「GRAB」與「OLLIE」兩個功能按鈕，可讓玩家在遊戲中使出一些滑雪特技，讓玩家過足滑雪的癮。這款遊戲是屬於無限挑戰，只要你滑雪的技術夠好，就能夠一直持續的滑下去，而且絕對不會有完全相同的滑雪場，每回面臨的挑戰都是未知數。遊戲還有搭配超真實的雪場環境音，玩遊戲時不妨戴上耳機，就能體驗到身入其境的感受囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Sketchy Snowboarding
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Julian Tucker
  • 官方網站：https://sidehitstudios.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sketchy Snowboarding」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

遊戲的歡迎畫面看起來是不是很親切呢！就跟自己小時候畫的畫差不多吧？XD 點入就能開始遊戲。遊戲開始時角色會自動向下滑，使用方向軸可控制左右移動。

 

看到藍色閘門時需從其右側通過，紅色閘門則需從左側通過。如果來不及調整，就算失敗！

 

除了要避開各種固定式的障礙物外，還有一些會移動的小動物也要小心注意。只要撞到任何的東西，都逃不過失敗的命運哦！

 

最後更新：07-08, 2020 上午 10:49

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