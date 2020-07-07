「dzook」美式插畫風頭像產生器（iPhone, Android）

如果身處於插畫世界，你是否好奇自己會是什麼模樣？這款名為「dzook」的頭像產生器，可透過特有的 Aila 技術，，

在數秒之內將所提供的個人照片轉變成美式的插畫風格頭像。

操作方式相當的簡單，只需要提供一張簡單的正面個人照片，注意臉部不要被手擋到，也不要使用多人照片，接著程式就會開始分析並進行插畫頭像的製作。完成後，還可以加上想要的背景顏色，成品會以拍立得照片的樣式呈現。

至於效果，個人覺得有點兩極化，有些照片效果很不錯，神韻都有抓到，有些則在頭髮或頸部的處理上比較沒那麼完美，會有一點點走鐘的感覺，成功與走鐘的下面都會放上幾張範例圖給大家參考，但整體來說還是很值得一試唷！

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這組是效果還不錯的，各方面都處理的蠻完美的。

這組的表情也還 OK，但就是頭髮的部份稍微有點掉漆囉～

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： dzook

dzook 軟體語言： 英文

英文 開發人員： 3dzook Inc.

3dzook Inc. 官方網站： https://3dzuk.com/dzook-app/

https://3dzuk.com/dzook-app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次開啟程式時，會有幾個使用說明，向左滑可一一看完。主要在說明使用的照片或拍照時的注意事項，包含需使用正面照、避免手遮到臉以及避免使用多人照片，最後點擊右上角的「Continue」。

第2步 若選擇拍照，要將臉放置在虛線位置，虛線消失時即可拍照。點擊左下角可開啟「相簿」選取照片。再點擊「OK」程式就會進行分析與製作。

第3步 完成後就可以看到你的照片變成插畫頭像囉！

第4步 在下方可以變換背景的顏色，點擊「＋」則可以手動調配更多想要的背景色。最後，點擊右上角的按鈕即可將頭像保存到相簿中。