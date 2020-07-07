[限時免費] IQ Test Pro Edition 用 2 種不同的智力測驗測出你的 IQ 值（iPhone, iPad）
智力測驗印象中只有以前在學校有曾經做過，後來出社會找工作也有遇過幾間公司在面試前也要求做這類的測試，不過通常做完都不會知道結果，，
「IQ Test Pro Edition」其實是屬於娛樂性質的 IQ 測試 App，因為正式的智力測驗題目可是落落長的，做完一份完整的測驗需要花費不少時間，這個 App 則提供簡化版的測試題目，分為一般的 iQ TEST 與 European iQ TEST 兩組題庫，各有 39 題與 33 題。
雖然是非正式的測驗，但還是建議在進行測驗時，可以讓自己處在不受外在環境影響的空間裡，這樣測出來的結果才會更接近真實哦！有興趣的朋友可以來嘗試看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：IQ Test Pro Edition
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Santiago Romani Castroman
- 官方網站：http://www.diensa.com/
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「IQ Test Pro Edition」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用畫面：
點擊「PLAY」進入，可選擇要進行的測驗題組，基本上每回測驗大約需花費 40 分鐘的時間。
一般的 iQ TEST 畫面上不會有計時器，就順順的回答問題即可。每題都有 8 個答案選項，從其中選出一個認為正確的答案後，再點擊右上角的「NEXT」即可進行下一題。
題目的類型就如同一般的智力測驗，需要去思考圖案之間的關係。
完成 39 題後，就可以知道自己的智商值囉！點擊「NEXT」會詢問是否要儲存本次的證書圖片，點擊「YES」就可以在相簿中看到你的 IQ 證書了。
若選擇 European iQ TEST，一開始會有使用導覽，上方會顯示綠色的時間條，可幫助受測者注意時間，答案選項則減為 6 個，一樣在回答問題後，點擊「NEXT」即可進入下一題。
回答完 33 題後，一樣可看到自己的 IQ 值，並同樣可選擇是否要儲存證書。
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