「拜託了！嬰兒車」超越現實的接物遊戲（iPhone, Android）
「拜託了！嬰兒車」是一款超越現實的接物遊戲，玩家必須操控一台嬰兒車，接住各種從天而降的物品，從比較合理的籃球、橄欖球到香蕉、布丁、起司蛋糕等各種食物，甚至還有超巨大的飛船，全都要將它們一一接住才能過關！
玩家除了要受到各種不同物體大小的考驗外，每樣物品的形狀也會帶來程度不一的挑戰，有些關卡可能還得加速飆車追趕時速 100km 的目標，每個關卡都充滿新奇與刺激的感受唷！
關卡沒有限制挑戰次數，所以不用擔心失敗的問題，想要一次就接住是相當困難的事，反而得經過多次的嘗試，才能找出最佳的接物角度與方式哦！遊戲共有超過 100 個關卡，在完成所有的關卡後，還會有隱藏的關卡等著你來挑戰，喜歡搞怪類遊戲的朋友，快一起來試試吧！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：拜託了！嬰兒車
- 軟體語言：簡體中文, 英文
- 開發人員：ZhaoFeng You
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
點擊按鈕進入，可看到超簡單的玩法教學點擊螢幕讓物品飛出，接著左右滑動移動嬰兒車，接住目標物品後，必須停住嬰兒車，且讓物品保持在車上才算過關。
最完美的流程就是如此，點擊、滑動、接住！
但事實可能會是……「差一點就接到了」、「哎呀好像接住了，可是沒有」……的無限循環（攤手）
每關會噴出什麼物品都不知道，所以每一關都讓人期待啊！但也充滿挑戰唷！
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