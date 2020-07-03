「Word Art」字型、圖案皆可自訂的文字雲產生器，創作自由度極高！

「文字雲」或稱「標籤雲」原本主要是使用在網站中，可用來表現關鍵字詞的重要程度或出現頻率，將文字標籤視覺化的一種呈現方式，，

後來則漸漸的變成了一種藝術設計，可印製在衣服、卡片或馬克杯等商品中。

而我們在製作簡報或是網頁設計時，其實也可以適當的運用「文字雲」以活潑生動的視覺效果來吸引觀眾的目光。在網路上可以找到不少相關的製作工具，不過大概很少可以找到像「Word Art」這樣自由度極高的文字雲產生器。

「Word Art」是一個線上工具，不需安裝軟體也不用特別註冊帳號，直接就能在網站上進行文字雲的創作，網站本身就有提供一些特別的字型與圖案可供使用，預設的這些字型大多只支援英文，但別忘了前面有說到它可是自由度超極高的，所以如果預設字型沒有適合的，我們也可上傳其它自己想要的字型檔來做使用唷！

圖案的部份選擇性相當多，包含動物、嬰兒、生日、聖誕節、心型、音樂、自然等多種主題，若也找不到適用的圖案，這邊同樣開放讓使用者自由上傳，例如可以上傳自己的 Logo 圖案或其它有特殊意義的圖案，上傳後直接就能進行套用哦！

在文字排列設計方面也有多種角度、方向組合可選擇，文字的使用顏色會以圖案原本的配色為主，當然也可以自由修改成任何需要的配色。這邊提到的都是一些比較大方向的功能，實際上「Word Art」提供的編輯功能可不止如此，還有許多細節可做調整，就留給有興趣的朋友自行摸索了。

完成的文字雲可以直接免費儲存為一般的 PNG 或 JPEG 圖檔，若需要比較高的解析度或儲存為其它更多不同的格式，如 SVG、PDF，網站上都有提供額外的付費方案可以參考唷！

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使用方法：

第1步 開啟網站後，點擊右上角的「CREATE」或網頁中間的「CREATE NOW」都可以開啟編輯視窗。

 

第2步 在編輯畫面的左半部就是各個設定項目，包含文字、圖案、字型、設計、風格。一一將它們完成設置與調整，最後就能在右半部看到所設計出的文字雲。首先是「WORDS」文字的部份，可一個一個字詞輸入，或是點擊「Import」匯入文字檔、CSV 檔或也可由網頁取得文字。

 

第3步 下圖是以網頁匯入文字的結果，可能會抓到一大堆不需要的，此時可點選文字後使用「Remove」來刪除，「Size」代表字體的大小，數值越大在文字雲中就會越突顯，可自行依重要性來手動調整。

 

第4步 接著是「SHAPES」圖案的部份，預設有相當多的圖案主題可使用，若你有其它想要使用的圖案，也可以點擊「+Add image」自行上傳。

 

第5步 「FONTS」字型預設的選項就沒有圖案那麼多，而且大多只支援英文，如果你的文字雲中以中文為主，可試試其中一個名為「Noto Sans S Chinese」的字型，其可支援部份的中文顯示，或著也可點擊「+Add font」上傳想要使用的字型檔。

 

第6步 若不確定所選擇的字型是否能支援顯示所有輸入的文字，在點選字型後，網頁會自動跳出「Warning」警告訊息，上面就會顯示此字型不支援的文字內容，此時就能決定是否要更換其它字型囉！

 

第7步 設定完字型後，建議就可以先點擊「Visualize」按鈕，讓文字雲先產生出來，接下來再決定要怎麼調整排版設計組合與文字的配色。

 

第8步 文字雲生成後，就可以接著來調整「LAYOUT」，可改變文字排列的角度與方向，每回調整後，都需再點擊「Visualize」按鈕，才可看到結果。

 

第9步 「STYLE」中可修改文字、背景的顏色、動畫的速度等。

 

第10步 如果文字雲中有特別特別想要突顯的文字，可點擊上方的「Edit」再點選指定文字後，就可調整大小、角度，並可單獨改變顏色。

 

第11步 全部都調整完畢後，就可以點擊上方的「DOWNLOAD」選擇免費儲存為 PNG 或 JPEG 檔，若需要下方其它的檔案格式或更高的解析度，就需另外參考付費方案。

 

最後更新：07-03, 2020 下午 5:30

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