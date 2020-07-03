Sleeping fan 讓九種不同電風扇的轟轟聲伴你入睡（iPhone, iPad）
夜深人靜準備入睡的時候，是否會覺得太安靜反而睡不著呢？無論是聽點廣播、放些音樂或是使用環境音播放器都有幫助入睡的作用，本篇想要介紹給大家的「Sleeping fan」就是屬於環境音 App 的一種。
它以電風扇的聲音為主，，
操作方式很簡單，左右滑動就能切換不同的風扇音效，但也因為沒有更多的控制功能，想要停止播放音效需透過 iPhone 控制中心的「音樂播放器」來關閉，若想定時關閉的話，就要透過 iPhone 的「計時器」來處理囉！晚上難入睡的朋友不妨可以試試看唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Sleeping fan
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Alisa Unzhakova
- 官方網站：http://lifeasplay.ru/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.3 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sleeping fan」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式就可以聽到第一款風扇聲，左右滑動可切換其它不同的風扇。
第2步 想要暫停播放音效的話，可下拉控制中心，使用右上角的「音樂播放器」來停止，或也可使用鎖定畫面裡的「音樂播放器」來控制。
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