「紙牌動物園星球」配樂超療癒的紙牌接龍遊戲（iPhone, Andorid）

「紙牌動物園星球」是一款無論在畫面還是配樂上都很療癒的撲克牌接龍遊戲，透過玩接龍所累積的「愛心」將可以在動物園星球中增加各種不同的可愛動物與造景，這些動物與景觀都是 3D 動態設計，在玩家遊戲時，這些動物們也都會默默的在背景中恣意的生活著，隨著遊戲的進行，你專屬的動物園將會越來越熱鬧

除了一開始的「叢林」主題，還有北極與美國西部的神祕叢林等著玩家們來解鎖，每個主題將可以遇見不同的奇妙動物唷！紙牌接龍的部份，玩法與規則就如同經典的接龍一樣，如果真的沒玩過，在遊戲中也有詳細的教學可以參考。

透過遊戲與完成各種的任務都可以累積「愛心」與「星數」，前面已提過「愛心」的作用，而「星數」則可用來解鎖更多的紙牌主題，當然也可以用來換取一些遊戲中的道具，像是隨機換牌、接龍線索與動作撒消，皆可幫助玩家在接龍遊戲中度過各種難關哦！喜歡玩接龍遊戲的朋友，可以一起來玩看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 紙牌動物園星球

紙牌動物園星球 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Nexelon inc.

Nexelon inc. 官方網站： https://nexelongames.com/

https://nexelongames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始會有接龍的玩法教學，如果已經是老手的玩家，可點擊「跳過」直接正式開始！

在接龍時，背景中就可以看到自己的動物園，成功將所有的牌都收齊後，就可以獲得愛心與星星獎勵

累積足夠的愛心，就可以獲得一種新的動物或一款新的造景

預設的玩法是每次只會翻「1 張卡」，如果想要更有挑戰性的話，可到右上角的「設定」中，觀看廣告後切換為「3 張卡」

回到遊戲的首頁點擊「任務」可以查看已完成的任務，並點擊獲取獎勵

在「商城」的「卡牌」中，點擊「取得卡」可使用「星數」來解鎖更多的卡牌唷！

目前「地圖」共有三款，需待第一個「叢林」開發達 100% 後，才可解鎖下一個「極地」主題