欸！這顆番茄怎麼長這樣？風格超獨特的「專注番茄」計時器（iPhone, iPad）

「番茄鐘工作法」其實已經流傳許多年，就連我們的數位政委唐鳳也在接受專訪的時分享過他的使用心得，而實際上該怎麼執行與運用呢？

相當的簡單，，

首先你需要一個計時器，以便幫助計算時間，設定 25 分鐘後，開始專心的工作或念書，在段這時間內，必須儘可能的保持專注，當時間到時，再好好的休息 5 分鐘，而這其中最困難的部份是什麼呢？其實是專心！（被毆飛）

之前就已經介紹過不少以「番茄鐘工作法」為基礎所設計的計時工具，基本上計時的功能都大同小異，但本篇要介紹的「專注番茄」在介面上就先帶來了完全不同的使用感受，特別的畫風讓人第一眼就愛上！

而在計時的方面則保有彈性，即使設定的時間已到，但若你還想繼續專心，例如完成手上已接近結尾的工作或閱讀即將看完的章節等，只要不理會 App 的通知，繼續想要完成的事項，直到決定關閉計時器之前，它都會繼續計時。

那麼，如果在計時器還沒結束時，想提前中止呢？「專注番茄」也是可以接受這樣的要求，而且在結束前所專心的時間，同樣會被統計記錄到 Timeline 中，不需擔心中斷專心時間而受到任何的懲罰。

另外，還提供手動新增、修改、刪除 Timeline 的功能，以便因應各種工作生活中的突發狀況，比方說忘了關閉計時、忘了開始計時，或可能被他人打斷專心時間等不可控的狀況，都可以在事後進行修正唷！

總之，它是一款蠻特別、蠻貼心又蠻人性化的計時工具，如果你正在尋找適合的番茄鐘，不妨可以來試試「專注番茄」哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：專注番茄
  • 軟體語言：日語,簡體中文,繁體中文,英語
  • 開發人員：CHIH-SHAN LIU
  • 官方網站：https://www.claushuang.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「專注番茄」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 程式介面看起來超吸睛的吧！！這風格很可以！專心時間預設為 25 分鐘，使用中間計時器左右兩側的小箭頭，可增減需要的專心時間。設定好後，按下「START」即可開始計時。此時，就可以放下手機，專心的工作或念書囉！

 

第2步 如果在工作或念書時，想來點背景聲音，可點擊右下角的「留聲機」就有六種環境音可選擇。

 

第3步 設定時間到時，就會有音效或震動提醒，若想繼續完成手上的事項，可無須理會通知。直到你決定要休息，再去點開程式，按下「DONE」，而這段時間仍然會被記錄下來。

 

第4步 完成專心時間後，還可以看到開發者提供的語錄唷！點擊「TAKE A BREAK」即可設定休息時間，按下「START」開始計時。

 

第5步 點擊下方的「TIMELINE」可以查看自己專心的時間軸。左上角的「＋」可新增紀錄，點擊已存在的紀錄可修改，在紀錄上左滑則可刪除。

 

第6步 「STATS」可查看統計圖表，不過此項為完整版功能哦！

 

第7步 在「SETTINGS」則可以設定想要使的音效類型以及提醒次數。

 

最後更新：07-01, 2020 下午 5:29

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