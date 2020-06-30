[限時免費] 猶豫不決時，打開「魔法答案」就能獲得解答！（iPhone, iPad）
「魔法答案」是一個很適合有選擇困難症狀的人使用的 App，它與《答案之書》很像，不過它只會給一些簡單的回答，，
只要發問，它就會直接給你答案，可以在程式裡輸入問題，懶得輸入的話，也可以在心中默唸，接著再搖晃手機或點擊螢幕就能獲得解答。雖然只能回答是非題，不過有時答案卻不一定是很明確的，偶爾會出像是「我不能說」或是「毫無疑問」這類的回答，至於是否真的能從中 catch 到什麼，就看每個人各自的解讀了。
提供多種的版面配色與圖形可選擇，回答的語氣也有較積極的或消極的可選擇，如果沒有特別設定的話，就會將所有的答案隨機混合使用。總之，在猶豫不決的時候，可以嘗試看看當做參考囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：魔法答案
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：Eddy Street Productions, LLC
- 官方網站：https://eddystreetproductions.wordpress.com/magicanswers/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「魔法答案」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 有兩種發問方式，可點擊「？」來輸入問題，輸入後按下鍵盤上的「完成」，就能獲得答案。
第2步 直接在心中發問後，搖晃手機或點擊螢幕，也可以獲得答案。
第3步 點擊右下角的「齒輪」進入「設置」可更換版面顏色（Color）或圖形（Shape）。
第4步 點入「Which Answers？」則可以選擇答案的類型，積極、消極或兩者皆要。
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