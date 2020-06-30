[限時免費] 猶豫不決時，打開「魔法答案」就能獲得解答！（iPhone, iPad）

「魔法答案」是一個很適合有選擇困難症狀的人使用的 App，它與《答案之書》很像，不過它只會給一些簡單的回答，，

基本上只能回答是非題，無法回答選擇題，例如你可以問它該不該穿 A 這件衣服，而不能問該穿 A 還是穿 B。

只要發問，它就會直接給你答案，可以在程式裡輸入問題，懶得輸入的話，也可以在心中默唸，接著再搖晃手機或點擊螢幕就能獲得解答。雖然只能回答是非題，不過有時答案卻不一定是很明確的，偶爾會出像是「我不能說」或是「毫無疑問」這類的回答，至於是否真的能從中 catch 到什麼，就看每個人各自的解讀了。

提供多種的版面配色與圖形可選擇，回答的語氣也有較積極的或消極的可選擇，如果沒有特別設定的話，就會將所有的答案隨機混合使用。總之，在猶豫不決的時候，可以嘗試看看當做參考囉！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：魔法答案
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Eddy Street Productions, LLC
  • 官方網站：https://eddystreetproductions.wordpress.com/magicanswers/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「魔法答案」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 有兩種發問方式，可點擊「？」來輸入問題，輸入後按下鍵盤上的「完成」，就能獲得答案。

 

第2步 直接在心中發問後，搖晃手機或點擊螢幕，也可以獲得答案。

 

第3步 點擊右下角的「齒輪」進入「設置」可更換版面顏色（Color）或圖形（Shape）。

 

第4步 點入「Which Answers？」則可以選擇答案的類型，積極、消極或兩者皆要。

 

最後更新：06-30, 2020 下午 4:40

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板