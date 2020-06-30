超可愛的寶可夢經營遊戲「Pokémon Café Mix」與伊布一起開咖啡店吧！（iPhone, Android）

「Pokémon Café Mix」是一款集寶可夢角色於一身的模擬經營與消除遊戲，無論是店員或是顧客通通都是寶可夢！可愛童趣又繽紛華麗的畫風，讓遊戲玩起來更加療癒！

玩家在其中扮演的是店長的角色，，

另一位人類店員莉亞會帶著玩家一步步了解該如何經營咖啡店，與上門消費的寶可夢培養感情提升友好度的話，他們就會想要留下來工作，成為咖啡店的一份子。

每隻寶可夢都有各自的技能，例如小火龍最會調製飲品，布魯拿手的則是點心，而伊布雖然什麼都不會，但是他賣萌超厲害（咦？）。依據每張點單要求的料理類型來選擇拿手的寶可夢，可幫助玩家更容易過關唷！

而遊戲雖然看起來超可愛，但實際上要完成點單可是有難度的，透過「轉來轉去串聯起來」的新玩法來完成每張點單的要求，並需在指定步數內達成才可過關。隨著遊戲的進行，咖啡店將會增加更多的設備與擴張新的區域，並會有更多新奇的主題料理與飲品登場，讓遊戲玩起來更豐富有趣哦！喜歡寶可夢的朋友，快一起加入吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pokémon Café Mix

Pokémon Café Mix 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： The Pokemon Company

The Pokemon Company 官方網站： https://www.apppokemon.com/gate/

https://www.apppokemon.com/gate/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上 / Andorid 6.0 以上版本

iOS 12.0 以上 / Andorid 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

由於遊戲有完整且清楚的教學，這邊就不再手把手的說明了。貼幾張遊戲畫面給大家參考，遊戲的每一個畫面都可愛到炸，尤其是有伊布的畫面～（手比愛心）

不過有一點很重要！那就是當玩到第 10 單時，請記得一定要去綁定帳號，因為我一開始離線玩，又沒綁帳號，結果下一次打開要玩的時候，不知為何發生錯誤，前面玩的記錄都消失了，只好再重新來一次（哭哭）。所以不想重玩的朋友，請一定要記得綁帳號哦！

到達第 10 單時，左下角會出現「護照」圖案，點開後再進入「設定」。

接著點擊「資料連結」。

再點擊「透過網路社群平台帳號連結」。（選擇「透過發行密碼連結」的話，需將一長串的 ID 與繼承密碼記錄下來，會比較麻煩。）

然後就可以選擇要連結 Apple、Google 或 Facebook 帳號囉！完成設定，就不用怕資料丟失或更換手機了。