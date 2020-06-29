套上這款濾鏡，讓我們一起回到「1967 年」！（iPhone, iPad）

想要讓照片變得有型，最快的方法就是套上濾鏡效果，想要變文青、有個性還是走懷舊復古風格，全都沒問題！而「1967 年」就是專門用來創造復古感的照片編輯器，裡頭含有超過 200 種的濾鏡與特效，每一款能在照片中注入 60 年代的老靈魂！

雖然免費版本只有開放 10 種濾鏡特效可試用，但每一款濾鏡都有超過 50 種不同的變化，還是可以玩出多種不同的效果在套用濾鏡後，部份還可調整透明度或選擇是否要加入雜訊顆粒，不需任何專業的技巧，簡單按一按就能獲得一張有復古特色的照片。

不過有網友評論表示廣告出現的有些頻繁，如果想要試用的朋友，建議可先將網路離線後再使用，就能避免此困擾囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 1967 年

1967 年 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Super Basic, LLC.

Super Basic, LLC. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「1967年」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 可選擇拍照或由相簿選取照片接著可視需求進行裁切各種尺寸比例，不需裁切可維持「ORIGINAL」，再點擊「NEXT」

第2步 點擊下方的「FREE」即可看到免費濾鏡，點擊套用後，可調整透明度或是選擇加入雜訊顆粒再次點擊所選濾鏡可更換不同的設計

第3步 選定後，再點擊右上角的「SAVE」即可將照片儲存於相簿中，也可再進一步選擇分享方式