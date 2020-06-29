「ダ鳥獣ギ画」有趣的鳥獸漫畫向量圖庫！免費下載商用可！

「ダ鳥獣ギ画」是一個以鳥獸漫畫為主題的向量圖素材網站，雖然主角全是青蛙、兔子、熊貓、刺猬、小鳥等動物，但牠們全都被擬人化，做著各種人才會做的事，例如使用電腦、穿著披風、手拿刀劍、拉大提琴、玩各種的球類運動……等，無論是畫風或是素材內容看起來都相當有趣！

所有的圖片皆可免費下載使用，個人、商用皆可，每張素材圖都有提供 Ai、EPS 檔可下載，方便接下來運用於設計當中，或者也能直接在網站上選擇想要的配色組合、表情動作，另存為 PNG、JPG 或 SVG 格式

下載時不需登錄註冊帳號，也不用輸入驗證碼，即點即載，使用時無須標註來源，可自由運用於電視、影片、網頁、雜誌、書籍、傳單……等設計中，不過免費使用上還是有些條件，例如不可在一個設計物中使用超過 20 種素材，或是運用於三種以上的商品當中，這部份可於網站的「イラストの利用規約」中查看更詳細的說明。

 

網頁畫面：

開啟網頁即可看到素材列表，在上方則有列出 16 種分類，雖然是日文網站，但從小圖應該也能略知一二，再不然就請加減使用 Google 網頁翻譯了

 

點入想要的圖片素材可瀏覽大圖，每張素材都有多種不同配色或表情可以選用，下方則可直接下載 Ai、EPS 檔

 

若選擇 PNG、JPG 或 SVG 格式，可先於網頁上選擇想要的設計樣式與圖片大小，再點擊下方的「綠色」按鈕，即可將圖檔下載回來使用

 

最後更新：06-29, 2020 下午 12:09

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