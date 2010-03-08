想要在 Windows 電腦裡面安裝一個長得像 Mac 電腦裡的那種計算機嗎？
Skalc是個很簡單的小程式，主要功能就是在電腦中提供一個簡單型的計算機軟體。他的主要特色是可以「更換面板」，軟體安裝好時預設會使用一個長得很像Mac計算機外觀的面板，如果你會畫畫的話，還可以自行製作可愛的面板與按鈕圖示，讓電腦的小算盤也可以很可愛。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Skalc
- 軟體版本：1.0.1.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費
- 檔案大小：491KB
- 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7
- 官方網站：http://matt.malensek.net/
- 軟體下載：按這裡
操作介面：
第1步 將Skalc軟體下載回來、安裝好之後，直接執行Skalc程式即可開啟計算機。預設的面板看起來比Windows內建的小算盤好看很多，如果你要更換面板的話，可以按一下視窗上方的「settings」按鈕。
第2步 開啟「Skalc settings」視窗後，我們可以在「Available Skins」方框中點選你要使用的面板，再按「Apply」按鈕，接著Skalc計算機馬上會變成新的樣式。 如果你想自行修改或新增其他面板的話，可以按「Open Skin Folder」按鈕，開啟面板資料夾。
第3步 資料夾中預設會有3組計算機面板，按進去之後就可以看到一些按鈕圖示，只要按照「skin.xml」檔案中的格式更新一下圖示與相關資訊，便可輕鬆製作你自己的計算機面板。
看起來就很好用
不错喔，用用看
不知是否可以推薦真正直觀、像casio那類的PC版科學用計算機呢？若免安裝更好~感謝~
感謝您的介紹
可惜還要安裝…
比小算盤可愛多了，感謝分享 !
囧~~~~ AYO阿佑 是老人家，
可以正常精準的使用，就是好東西，
不會在意 美不美 等等外觀問題，
樸素即可…
這種大概比較適合 注重外觀好不好看的族群吧!
感謝不來恩大大分享
以上 AYO 阿佑
對進階使用者
推薦SpeQ
除了基本的科學用計算機功能外
他還可以畫出曲線、可以設函數、可以做單位換算
可以做很多很多
不過他沒有按鍵