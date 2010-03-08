想要在 Windows 電腦裡面安裝一個長得像 Mac 電腦裡的那種計算機嗎？

Skalc是個很簡單的小程式，主要功能就是在電腦中提供一個簡單型的計算機軟體。他的主要特色是可以「更換面板」，軟體安裝好時預設會使用一個長得很像Mac計算機外觀的面板，如果你會畫畫的話，還可以自行製作可愛的面板與按鈕圖示，讓電腦的小算盤也可以很可愛。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Skalc

Skalc 軟體版本： 1.0.1.0

1.0.1.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費

免費 檔案大小： 491KB

491KB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win7

Windows XP/2003/Vista/Win7 官方網站： http://matt.malensek.net/

http://matt.malensek.net/ 軟體下載： 按這裡

操作介面：

第1步 將Skalc軟體下載回來、安裝好之後，直接執行Skalc程式即可開啟計算機。預設的面板看起來比Windows內建的小算盤好看很多，如果你要更換面板的話，可以按一下視窗上方的「settings」按鈕。

第2步 開啟「Skalc settings」視窗後，我們可以在「Available Skins」方框中點選你要使用的面板，再按「Apply」按鈕，接著Skalc計算機馬上會變成新的樣式。 如果你想自行修改或新增其他面板的話，可以按「Open Skin Folder」按鈕，開啟面板資料夾。

第3步 資料夾中預設會有3組計算機面板，按進去之後就可以看到一些按鈕圖示，只要按照「skin.xml」檔案中的格式更新一下圖示與相關資訊，便可輕鬆製作你自己的計算機面板。