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Skalc 可換面板的計算機（有 Mac 樣式）

Skalc

想要在 Windows 電腦裡面安裝一個長得像 Mac 電腦裡的那種計算機嗎？

Skalc是個很簡單的小程式，主要功能就是在電腦中提供一個簡單型的計算機軟體。他的主要特色是可以「更換面板」，軟體安裝好時預設會使用一個長得很像Mac計算機外觀的面板，如果你會畫畫的話，還可以自行製作可愛的面板與按鈕圖示，讓電腦的小算盤也可以很可愛。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Skalc
  • 軟體版本：1.0.1.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費
  • 檔案大小：491KB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7
  • 官方網站：http://matt.malensek.net/
  • 軟體下載：按這裡

 

操作介面：

第1步  將Skalc軟體下載回來、安裝好之後，直接執行Skalc程式即可開啟計算機。預設的面板看起來比Windows內建的小算盤好看很多，如果你要更換面板的話，可以按一下視窗上方的「settings」按鈕。

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第2步  開啟「Skalc settings」視窗後，我們可以在「Available Skins」方框中點選你要使用的面板，再按「Apply」按鈕，接著Skalc計算機馬上會變成新的樣式。 如果你想自行修改或新增其他面板的話，可以按「Open Skin Folder」按鈕，開啟面板資料夾。

02

 

第3步  資料夾中預設會有3組計算機面板，按進去之後就可以看到一些按鈕圖示，只要按照「skin.xml」檔案中的格式更新一下圖示與相關資訊，便可輕鬆製作你自己的計算機面板。

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  1. 訪客 說道：
    01-02, 2017 at 上午 9:50.47

    看起來就很好用

    回覆
  2. cone crusher 說道：
    02-10, 2011 at 下午 4:37.59

    不错喔，用用看

    回覆
  3. 說道：
    03-13, 2010 at 上午 12:00.37

    不知是否可以推薦真正直觀、像casio那類的PC版科學用計算機呢？若免安裝更好~感謝~

    回覆
  4. bobbysu 說道：
    03-08, 2010 at 下午 4:27.51

    感謝您的介紹

    回覆
  5. maimai 說道：
    03-08, 2010 at 下午 3:22.31

    可惜還要安裝…

    回覆
  6. 流川東 說道：
    03-08, 2010 at 下午 1:52.49

    比小算盤可愛多了，感謝分享 !

    回覆
  7. AYO 阿佑 說道：
    03-08, 2010 at 上午 11:36.23

    囧~~~~ AYO阿佑 是老人家，
    可以正常精準的使用，就是好東西，
    不會在意 美不美 等等外觀問題，
    樸素即可…

    這種大概比較適合 注重外觀好不好看的族群吧!

    感謝不來恩大大分享

    以上 AYO 阿佑

    回覆
  8. locadia 說道：
    03-08, 2010 at 上午 11:26.22

    對進階使用者
    推薦SpeQ
    除了基本的科學用計算機功能外
    他還可以畫出曲線、可以設函數、可以做單位換算
    可以做很多很多

    不過他沒有按鍵

    回覆

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