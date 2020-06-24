自己煎牛排不是太生就是太熟？！有了「煎牛排計時器」想吃幾分熟就有幾分熟！（Android）

想吃牛排時，在路上隨便都可以找到牛排館來享用一番，無論是連鎖的還是走精緻路線的，，

低價位還是高價位的，選擇性有夠多，但有些人還是想嘗試在家自己煎牛排，除了肉質可以自己掌控外，衛生又安全也不用在那邊人擠人。

不過若是剛開始走進煎牛排世界的朋友，是不是經常抓不準牛排想要的熟度呢？想要來個五分熟，不是煎得太生三分熟，就是煎得太過變成七分熟甚至九分熟，想要自己煎個牛排也太難了！

NO！NO！NO！（搖手指），其實一點也不難，只要有了「煎牛排計時器」，你想吃幾分熟，它就能幫你煎出幾分熟！依照牛肉的狀況不同以及你期望的熟度不同，計時器會自動調整時間，並在需要翻面時發出響鈴通知你，再也不用擔心好好的一塊牛肉變成黑暗料理了。想在家裡自己煎牛排的朋友可以嘗試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：煎牛排計時器
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：SimpleInnovation
  • 官方網站：https://www.simpleinnovation.us/steak-timer
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「煎牛排計時器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 第一次開啟程式時，可看到使用教學。

 

第2步 按下「立即開始」就可以來設定牛排本身的條件，是否是冷凍的？厚度又是多少？設定完成後，按下「好」。

 

第3步 接著在上方設定想要的熟度，設定好後，就可以等鍋熱，把牛排下鍋後，再按下「開始」。

 

第4步 當時間到差不多一半時，就會響鈴通知該翻面了。翻面後一直煎到時間結束，會再次響鈴提醒。此時就可以把牛排取出，靜置幾分鐘後，就能開始享用囉！

 

最後更新：06-24, 2020 下午 4:56

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