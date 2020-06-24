不只看起來像，真的可以用！「Win 98 Simulator」讓你在手機上回味使用舊版 Windows 的滋味！（Android）

電腦 Windows 的版本日復一日、年復一年的更新，現在普遍都已使用 Windows 10，以前的 Win 95、Win 98……等版本，，

很多年輕朋友應該連看都沒看過，大概也不懂為什麼有些人看到「Win 98 Simulator」會想要流下時代的眼淚吧！因為那可是陪伴我們度過青春的記憶啊！

「Win 98 Simulator」是一款可以在手機上模擬使用 Windows 98 系統的 App，它不是呈現一個空殼而已，而是真的可以用！用手指滑動來代替滑鼠移動，單擊或使用音量增加鍵可取代滑鼠左鍵，音量減少鍵則可使用滑鼠右鍵功能。

在桌面上的程式圖案都可以實際點開，甚至有準備踩地雷、接龍、新接龍與連環新接龍，都是真的可以玩的遊戲哦！雖然現在有很多類似的遊戲 App 可以下載來玩，但在 Windows 畫面裡玩，感覺就是特別不一樣啊～～～

另外，打開 IE 瀏覽器是真的可以上網瀏覽網頁，也可以正常播放 YouTube 影片，打開「記事本」試著輸入文字再儲存，之後還能從「My Documents」找到檔案來開啟，真的好好玩啊～～～

雖然不是百分之百的還原，但用來追憶逝去的青春已經十分足夠了。無論你是想回憶還是想要嘗鮮都可以考慮下載來用用看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Win 98 Simulator

Win 98 Simulator 軟體語言： 英文

英文 開發人員： LR-Soft

LR-Soft 官方網站： http://q92158np.beget.tech/

http://q92158np.beget.tech/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用（若想瀏覽網頁就需連網）

不需網路即可使用（若想瀏覽網頁就需連網） 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Win 98 Simulator」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式時會說明如何操控滑鼠。滑動即可移動鼠標；音量增加鍵 = 左鍵；音量減少鍵 = 右鍵。了解後，按下「Got it!」準備開機啦！

首先是開機畫面～（回憶是不是瞬間都回來了！）

進入桌面後，就可以開始試著玩翻桌面上的所有程式啦！不過一開始還真不習慣，腦袋一直轉不過來，想要直接觸控，但只要多玩一回兒，就會習慣特殊的滑鼠操控方式了。

先來玩看看記事本，想要打字的話，必須點擊右上角的「鍵盤」圖示，將鍵盤功能開啟。

打完字後，還可以真的存存看哦！

接下來玩個接龍吧！但不知是否是技術太差？玩好了幾盤，都沒有成功全部解開過耶！

然後是小畫家，真的可以畫哦！

再來試試用 IE 打開重灌狂人網頁，一樣好順暢！

玩累了，可別直接跳出，要正常關機電腦才不會壞掉啊！（咦？）點擊左下角的「Start」，再點擊「Shut Down」。

會詢問要關機、重開機，或是要重開機進入 MS-DOS 模式。選擇關機，就可以再次看到關機畫面，並聽到關機音效。MS-DOS 我不熟，所以就沒測試了，留給想懷舊一下的朋友去玩玩看囉！