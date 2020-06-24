你確定能照著畫嗎？「ReDraw!」考驗記憶力的畫畫遊戲（Android）

「ReDraw!」是一個考驗記憶不管繪畫能力的照著畫遊戲，每個關卡會給玩家先看十秒的圖案，十秒後就需憑著記憶照著畫出來，，

畫完後程式會判定相符程度，必須達 75% 才可過關。

一開始的圖案都很簡單，可能是一條直線、一個圓形，慢慢的圖案會越來越複雜，細節越來越多，像是要畫出撲克牌的四種圖形或是動物圖案等，想要達到過關標準就更加困難了！

免費版本有開放 50 個圖案可挑戰，想要玩更多的話，就需考慮付費購買更多的主題包囉！適合單人玩，也可與家人朋友一起挑戰同一個圖案，看誰的精準度最高唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： ReDraw!

ReDraw! 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： takacs.albert

takacs.albert 官方網站： https://takacsalbert.wordpress.com/redraw/

https://takacsalbert.wordpress.com/redraw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「ReDraw」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點擊「start」再點入「originals」就能看到關卡列表。

點入關卡就可以看十秒鐘的圖案，十秒後圖案就會消失，或是你也可以提前下筆，圖案一樣會在開始畫畫後自動消失。

畫好後，按下「calculate」就會進行相符度的判定，超過 75% 才能過關。

圖案會越來越複雜，想要再拿到 100% 是相當困難的啊～～～

後面的主題關卡，都會開放第一關可以玩，所以如果在第一個主題有卡關的話，還是可以往後面繼續玩哦！但越後面當然就越困難了！