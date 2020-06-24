你確定能照著畫嗎？「ReDraw!」考驗記憶力的畫畫遊戲（Android）
「ReDraw!」是一個考驗記憶不管繪畫能力的照著畫遊戲，每個關卡會給玩家先看十秒的圖案，十秒後就需憑著記憶照著畫出來，，
一開始的圖案都很簡單，可能是一條直線、一個圓形，慢慢的圖案會越來越複雜，細節越來越多，像是要畫出撲克牌的四種圖形或是動物圖案等，想要達到過關標準就更加困難了！
免費版本有開放 50 個圖案可挑戰，想要玩更多的話，就需考慮付費購買更多的主題包囉！適合單人玩，也可與家人朋友一起挑戰同一個圖案，看誰的精準度最高唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：ReDraw!
- 軟體語言：簡體中文,英文……等
- 開發人員：takacs.albert
- 官方網站：https://takacsalbert.wordpress.com/redraw/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「ReDraw」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
點擊「start」再點入「originals」就能看到關卡列表。
點入關卡就可以看十秒鐘的圖案，十秒後圖案就會消失，或是你也可以提前下筆，圖案一樣會在開始畫畫後自動消失。
畫好後，按下「calculate」就會進行相符度的判定，超過 75% 才能過關。
圖案會越來越複雜，想要再拿到 100% 是相當困難的啊～～～
後面的主題關卡，都會開放第一關可以玩，所以如果在第一個主題有卡關的話，還是可以往後面繼續玩哦！但越後面當然就越困難了！
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