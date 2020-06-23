「學英語」為初學者準備的英語有聲讀物（Android）

人家都說學無止盡、學海無涯，即使是再枯燥乏味的日常生活，仔細的觀察絕對都能找到值得學習的地方。對於語言的學習也是一樣的，，

再簡單的一篇文章中，也可以找出幾個新的單字來學習。

在「學英語」這個專為初學者所設計的英語有聲讀物中，就收錄了許多內容詞彙較簡單的小說、故事，全由真人錄製，有部份故事是英國腔，若平常不習慣聽英國腔的話，一開始可能會有點聽不懂，但只要多聽或是進一步搭配文字來閱讀，就能更快進入狀況哦！

小說或是故事都有情境、劇情的堆疊，加上錄製人聲語調隨著劇情起伏，聽起來生動有趣，還能讓聽眾跟著走入故事情境當中。附上的文字內容可複製，若有遇陌生的單字，就可以長按選取，複製到其它翻譯或字典 App 中查看更詳細的釋義說明。開始播放後，可關閉螢幕或跳離程式，當做背景音或睡前收聽都很不錯唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：學英語 – 故事為初學者
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Soft Universe
  • 官方網站：https://softuniverse20.blogspot.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「學英語」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

開啟程式後就可以看到故事列表，共有 100 篇故事可以選聽。點入即可開始收聽，關閉螢幕或跳離程式皆可持續播放。

 

最後更新：06-23, 2020 下午 12:31

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