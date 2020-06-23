端午連假就玩這個了！「Them Bombs」多人合作限時拆炸彈遊戲（iPhone, Android）

「Them Bombs」是一款需要兩人以上一起進行的限時拆炸彈遊戲，由一人扮演拆彈菜鳥負責拆解炸彈，另一人或多人則扮演拆彈專家，，

負責在遠端查看拆彈手冊。在遊戲當中兩方不可互看手機螢幕，假裝是以無線電進行交談，透過各種形容、敘述、溝通，一起合作將炸彈拆除。

遊戲原本設定拆彈專家是要將拆彈手冊列印出來使用的，不過如果不方便列印，也是可以拿另一支手機或平板來查看手冊內容。每回合給拆彈菜鳥的情境都不一樣，有時可能在商場、有時可能在醫院，隨著情境的不同，炸彈爆炸所造成的傷害也會不同。而無論炸彈被放置在哪個場合中，都要儘可能的在限時內將炸彈成功拆除！

每次的炸彈內容也會隨機變換，所以雖然免費版本可以玩的模組比較少，但其實已經很好玩了，而且隨著扮演角色的變換，每次挑戰的心境也會不同，很適合與家人朋友一起玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Them Bombs

Them Bombs 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Yellow Dot

Yellow Dot 官方網站： https://thembombs.com/

https://thembombs.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲正式開始前，會有一連串的說明，可大至了解遊戲進行的方式。最後會引導玩家去下載手冊的 PDF 檔，如果沒有要印或不方便印的話，直接進入下一步即可。

接著就可以開始選擇角色了，負責拆炸彈的玩家，就選擇「菜鳥英雄」，另一組就選擇「拆彈專家」負責看手冊指導菜鳥來拆彈。過程中，兩方不可互看手機螢幕，這很重要哦！

首先是「菜鳥英雄」的畫面，點擊「好的，我馬上幫忙！」接下任務吧！

炸彈被蓋子擋住了，快點擊「螺絲」將它們拆開。

把蓋子移除後就能看到炸彈所使用的解謎模組，點擊可放大查看細節，此時就要將看到的畫面，形容給專家聽，讓專家可在手冊中找到對應的模組協助拆彈。

不過在拆彈的過程中，菜鳥可能還會面臨兩種挑戰，一個是手電筒電量不足，一個則是太過緊張，讓眼睛看不清楚，當狀況來臨時，就要依著指示點擊或長按螢幕來排除。

最後成功將炸彈拆除，就可以輸入自己的名字，在報紙上留名！

接著來看看「拆彈專家」的操作畫面。首先要選擇所使的用設備，主要是分為手機與平板。

手冊畫面預設為白底，在右側最下方可切換為暗色模式。左半邊則是炸彈所可能使用到的解謎模組，就依菜鳥的描述來找出對應的模組吧！在右側還有附錄可以使用，這些全部都是拆解炸彈必需的資訊。

哪個模組要怎麼拆，在手冊上都有清楚的說明，就靠你來幫助菜鳥將炸彈一步步的拆除，這需要的是雙方的默契與談話的技巧唷！最後，請切記它只是個遊戲，千萬不要玩到後來吵架啊～～～