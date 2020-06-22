「Drive & Listen」可邊聽在地廣播、邊遊覽城巿風光的線上電台網站，49 個城巿任你遊！

網路無國界，想要聽其它國家當地的電台，只要在網路上搜尋一下都可以找到許多收聽的管道，，

像「Drive & Listen」就是一個蠻特別的線上電台網站，其將的影片，讓使用者可以邊聽廣播、邊欣賞各個城巿的風光，就像自己開著車在街道上溜達，一邊聽著廣播的感覺，很有趣唷！

其收錄了 49 個國家城巿，像是夏威夷、新加坡、阿姆斯特丹、倫敦、東京、巴黎、芝加哥、洛杉磯、墨西哥、紐約……等，城巿遊覽的影片可以手動調速加快，如果想要再有現場感一些，還能開啟影片街道的環境音，搭配著車內空間特有的氛圍與街道上其它車輛呼嘯而過的聲音，彷彿就真的身處現場一般。

電台的部份會隨機選取一個頻道，透過播放控制器可上下循環切換其它的頻道，所以如果有特別想收聽的頻道，也沒問題哦！目前全世界的疫情仍然沒有趨緩的意思，短時間內想要出國看來是不太有望，偶爾透過像「Drive & Listen」這樣的網站感受一下異國風情也是不錯的，至少安全許多，提供給心癢癢想出國但又不能出國的朋友解解悶囉！

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網站名稱： Drive & Listen

Drive & Listen 網站網址：https://driveandlisten.herokuapp.com/

使用方法：

第1步 開啟網頁的時候，會隨機選取一個城巿，在右側上方的城巿選單中，可手動指定一個喜歡的城巿，廣播頻道就會跟著切換囉！

第2步 在右側下方依序可調整車速、開啟街道環境音以及切換電台頻道，拖曳「音量拉桿」可調整電台節目的音量。點擊右上角的「眼睛」圖示則可隱藏選單。