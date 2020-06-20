是真的嗎！？ YouTube 網址加個「.」直接去廣告！

在 YouTube 推出 YouTube Premium 付費方案後，仍然免費使用的朋友們是否有感覺到廣告越來越猖狂呢？（其實是一直都很狂啦！XD）有國外網友就在 reddit 上發帖分享，指出 YouTube 網址上的一個 bug，，

那就是只要在 YouTube 網址上多加一個「.」就能直接去除廣告！

不需安裝其它的軟體或做任何的設定，只要在「www.youtube.com」後再加個「.」，就直接可以避免出現任何的廣告，而且繼續使用同一個瀏覽器分頁所打開的影片也都可延用，不需要再重覆手動加入。

不過若你在瀏覽器上原本有安裝一些與 YouTube 相關的擴充套件，就有可能會失效，例如「Controls for Youtube」或「SuperYouTube」。當然，這個加個「.」就能去廣告的方式畢竟是一個 bug，相信不久將來應該會被修正，還能用多久不敢保證，想要一勞永逸的話，還是可以考慮一下 YouTube Premium 方案啦！

另外，這方法對網頁版的 YouTube 才有效，所以如果想在手機上看影片也去廣告的話，需改用瀏覽器來開啟影片，一樣在網址上加個「.」也是可以去廣告的哦！有需要的朋友可以嘗試看看。

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使用方法：

開啟 YouTube 影片時，都需要先看個廣告，雖然幾秒後就可以點擊「略過廣告」，但還是覺得很麻煩，右側邊欄上方也會安插廣告 Banner。

 

但只要把網址「https://www.youtube.com」變成「https://www.youtube.com.」，就可以直接去除廣告囉！

 

最後更新：06-20, 2020 下午 6:15

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