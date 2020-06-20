LINE Android 版本也可以「自動備份」啦！加上「貼圖情境」標籤，找貼圖更方便！

覺得 LINE 每回的更新都挺有趣的，有時讓 iOS 的朋友先嘗鮮，有時又讓 Android 先體驗，，

就像最近在 Android 平台更新的 10.10.0 版本中，除了加入之前 iOS 已經有的「自動備份」功能外，也在「貼圖」方面進行了優化，讓雖然安卓比較晚使用自動備份功能，但可以優先體驗更方便的貼圖介面，想想其實也還蠻公平的嘛！

Android 手機的使用者，在更新 LINE 版本後，記得要立刻、馬上、現在就去打開「自動備份」功能，讓 LINE 可以定時自動備份，以後就不用擔心珍貴的聊天記錄遺失了！至於要怎麼開啟該功能，下方會再做說明。

「貼圖」優化的部份則是將原本放在最底部反灰的貼圖選單移至上方，並將選單上的代表圖都變成了彩圖，試圖讓使用者更容易辨識貼圖主題，另外在選單最左側原本只有「最近使用的貼圖」，更新後可看到多了一個「分類」標籤，點開就可以看到預設的情境分類，像是謝謝、開心、笑、驚訝、喜愛、加油、生氣等，點入就可以看到相關的貼圖。這部份隨著每個使用者擁有的貼圖不同，內容也會不一樣唷！

如果本身有購買「隨你填」類型的貼圖，要先選貼圖，再修改文字，然後儲存再送出，現在則可以先輸入文字，直接套入貼圖，操作更直覺方便唷！大家可以嘗試看看。

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Android 版本自動備份方式：

第1步 開啟「主頁」點擊右上角進入「設定」，再點入「聊天」。

 

第2步 點入「備份及復原聊天記錄」，再點入「自動備份」。

 

第3步 將「自動備份」功能開啟後，再設定「自動備份頻率」。LINE 就會定時自動備份囉！

 

貼圖情境分類標籤：

在聊天室中點開貼圖選單，就可以看到選單從原本的底部移至上方，而且原本反灰的代表圖也都變成彩圖。點擊左側的「#」就能看到新增的情境分類標籤，點入就可以找到相關的貼圖囉！

 

隨你填貼圖的使用方式：

先輸入文字，再點開貼圖選單。點擊「鉛筆圖示」後就可以看到所有隨你填貼圖都自動套入所輸入的文字囉！直接點選就能使用了！

 

最後更新：06-20, 2020 下午 1:52

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