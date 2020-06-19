這隻小青蛙真的超燒腦！「Frog Puzzle」考驗邏輯能力的解謎遊戲（iPhone, Android）

「Frog Puzzle」是一款越玩越上癮的邏輯解謎遊戲，共有 60 個關卡，玩家需在石頭上的適當位置擺放箭頭，，

指引青蛙前進的方向，最後讓牠踏上紅色石頭即可過關，不過在設計路線時，有個前提就是關卡中的每一塊石頭都必須被踩過才行。

除了有上下左右四種方向箭頭可使用外，在某些關卡中還必須搭「青蛙跳」指令，讓小青蛙可以適時的跳起，為路線的規劃增加更多的可能！隨著關卡的進行，還會再加入更多有趣的元素，例如空間轉換器或是只能踩一次的飄浮木塊，都能讓整個解謎的過程更加燒腦哦！

如果有卡關的狀況，可透過觀看廣告來取得提示，並可決定想要被提示的程度，為自己保留更多動腦的機會。每次過關都可累積金幣數，可用來幫青蛙購買新的膚色或帽子造型。最後，若 60 關玩得不夠過癮，還可以自製關卡或是挑戰更多其他玩家所設計的關卡唷！喜歡動腦的朋友可以來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Frog Puzzle

Frog Puzzle 軟體語言： 英文,日語……等

英文,日語……等 開發人員： Giyomu Games

Giyomu Games 官方網站： https://www.facebook.com/frogtactics

https://www.facebook.com/frogtactics 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲小青蛙會進行教學，玩家的目的就是要讓青蛙走到「紅色石塊」上。

點擊「石頭」就能設置方向箭頭，設置箭頭時，不需要每一塊都設定，只有在需要轉向時，才要擺放箭頭。用滑動的方式也可以快速設置箭頭。

放好箭頭後，就可以按下方的「青蛙」開始起跳。小青蛙遇到箭頭時，就會循著方向轉彎。

關卡的難度會越來越高，並且會加入更多不同的機關，像左圖的空間轉換器，以及右圖的木塊，都會讓解謎難度更高。

玩到 13 關時，會解鎖「青蛙跳」技能，在方向設置選單左上角會出現圖示，點擊就能設置「青蛙跳」指令。當小青蛙經過「青蛙跳」指令時，就會跳過一格的距離。

如果有卡關的狀況，可以點擊右上角的「電燈泡」觀看廣告後就能取得提示，可設定需要的提示程度。

在遊戲首頁點擊「CREATE」再點擊「＋」就可以製作自己的關卡。

在首頁點擊「PLAY」即可看到「COMMUNITY」，點入就能挑戰其他玩家所設計的關卡囉！

點擊右下角的青蛙拍立得，即可進入更衣室，可幫小青蛙換膚色或戴帽子，但最少都需要 60 枚金幣才能幫小青蛙換造型，有點困難啊！