「國小國語不求人」課本生字學習，國字、成語、造詞查詢好方便！（Android）

「國小國語不求人」是一款小學生學習國語生字的好幫手，包含 108 學年度國小一年級至六年級的國語生字內容，康軒、南一、翰林三個出版社的版本皆有收錄，，

國小一年級採用 108 課綱版本，二至六年級則採用九年一貫版本，生字還會隨著每個學期進行更新唷！

在家寫作業或是複習時遇到不會的生字，就可以立即查詢，在課本生字的部份，可以查看每個生字的注音、部首、筆畫、釋義，還能聽取發音以及播放筆順動畫，並結合成語與詞語的延伸查詢，可幫助更廣泛的學習。

臨時想查詢某個陌生的國字，就可以使用國字查詢功能，輸入欲查詢的國字即可查看相關的注音、釋義等解說。如果遇到連讀音都不知道的字，可切換使用手寫輸入法來查詢哦！另外還有成語查詢與造詞、詞語查詢，可輸入關鍵字來查詢相關的造詞、詞語或成語，就能獲得釋義、用法、近義、反義以及典源的說明。

所有的查詢都附有發音可以播放收聽，不過若遇破音字，有時還是會有小凸槌的狀況，例如在測試時就有發現「龜」原來可以唸「ㄑㄧㄡ」，「龜（ㄑㄧㄡ）茲（ㄘˊ）」是漢代西域的一個國家名，這邊的發音播出來就還是唸「ㄍㄨㄟ」，但比較常見的「龜裂」就會正確發「ㄐㄩㄣ」，大家在使用時遇到破音字就再注意一下囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 國小國語不求人

國小國語不求人 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： APP Free 88

APP Free 88 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「國小國語不求人」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式即可看到四大功能按鈕，「課本生字」點入後可再選擇需要的版本。

再選擇年級與學期，就可以看到課程單元。

點入想要學習的生字，就能看到相關的內容囉！點擊上方生字左右兩側的按鈕，可聽「發音」、查看「筆順」動畫，也可再進一步學習相關的「成語」與「詞語」。

「國字」可輸入想查詢的生字，按下「查詢」就能看到相關內容。一樣可聽發音、查筆順與相關的成語及詞語。

「成語」可輸入完整的成語或其中的關鍵字，就能查找到需要的成語，點入即有相關的釋義、用法、典源等資訊。

「詞語、造詞」一樣可輸入完整詞語或關鍵字來查找需要的詞語或造詞。