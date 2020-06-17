Facepixelizer 人臉自動馬賽克工具，也可手動遮蓋任何不可告人的祕密？！

在網路世界裡分享任何照片都要相當的小心，若一個不注意將個資洩漏出去，等到發現時，，

資料可能都已經在網路上傳開了，所以在上傳照片、圖片前，必須仔細檢查將想遮的、該遮的都用馬賽克遮好遮滿，如果真的不會使用修圖軟體，「Facepixelizer」倒是可以幫上一些忙哦！

它是一款線上的馬賽克工具，有辨識人臉的功能，可自動找出照片中所有的人臉並直接打上馬賽克，馬賽克的類型包含像素化、模糊化，也可以選擇使用 V 怪客的經典面具來取代。

如果沒有要將所有的人臉都打上馬賽克，或是想要遮蓋其它非人臉的畫面，甚至是發現它馬了不該馬的區域，都可以切換成「手動模式」自己動手圈選想要遮蓋的部份，一樣有像素化、模糊化可選擇，或是也能使用黑色色塊來遮蔽。

網站還有提供「裁切」功能，可簡單快速的裁切照片的尺寸大小，最後就能將照片存回電腦中使用。照片的編輯只會在瀏覽器中進行，不會上傳到伺服器或被儲存到其它任何地方，所以可以安心的使用唷！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，直接將想要編輯的照片拖曳到右側區塊中。

 

第2步 預設為「自動」模式，可直接在左側的「Face Detection」下選擇想要的馬賽克類型，選擇後數秒就能看到照片中的人臉被打上馬賽克了。

 

第3步 但如果你發現程式偵測到的人臉位置不太對勁（如下圖），或是只想遮蓋部份的人臉或其它非人臉的區塊，可以在「Selection Effect」下切換為「Manual」手動模式。

 

第4步 手動模式也有三種類型可選擇，模糊、像素或使用黑色色塊，在「Size」的部份可調整強度。接著只要在照片中圈選想要馬賽克的範圍，就能直接遮蓋。

 

第5步 有需要的話，還可裁切照片，點擊「Start Crop」即可調整裁切框，再按下「Apply」就能完成裁切。

 

第6步 如果在編輯當中有想重新操作的話，可點擊「Revert」全部清除重來。點擊「Save Image」就能將照片儲存到電腦中。

 

最後更新：06-17, 2020 下午 5:12

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