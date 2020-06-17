超可愛的「瑪莎與熊」找不同遊戲（iPhone, Android）

家裡如果有小朋友的話，應該都有看過「瑪莎與熊」這部來自俄羅斯的動畫影集，內容主要就是在描述這位小女孩瑪莎如何讓人又愛又恨的過程，，

不止小孩喜歡看，也很合大人的口味！沒看過的朋友，可以到 YouTube 找來看看，或是 MOMO 親子台每天也有四個播放時段（9:30、12:00、16:30、19:30），劇情都相當有趣唷！

如同一些知名的卡通動畫，在 Google Play 與 App Store 裡也可以找到以「瑪莎與熊」為主題的遊戲，大多都是為小朋友所設計的，所以遊戲難度都不會太高，但這款「Masha and the Bear Differences」找不同遊戲，個人玩起來覺得還算稍有挑戰性，適合各種年齡層的朋友來玩。

包含超過 100 個關卡，每個關卡中都會有兩張相似的圖畫，其中會有 8 個差異處，可能是顏色、大小的不同，也可能是消失的物品，需要仔細的觀察將它們一一找出來。關卡沒有限時，找錯也沒關係只是會扣星數而已，每關還有兩次提示的機會，小朋友來玩也不會太有受挫感唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Masha and the Bear Differences
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：EDUJOY ENTERTAINMENT S.L. / AppQuiz
  • 官方網站：https://edujoygames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲直接就可以看到關卡列表，必須一一闖關解鎖。從第一關開始，努力的找出兩張圖之間的差異點吧！在哪一張圖上點擊都可以。

 

每關都有 8 個不同的地方，全數找出來就可以過關囉！每次的過關動畫都不同，但都會與故事中的劇情相關。

 

如果真的找不到，可以使用上方的「電燈泡」取得提示，每關都有兩次機會，點擊後就會用「亮光」來提示。

 

最後更新：06-17, 2020 下午 3:05

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