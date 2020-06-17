網頁版對講機！「PagerNation」免註冊登入、即按即說通訊無障礙！

想要與在不同空間的人聊天或溝通、討論事項，最快的方式大概就是打電話，或是使用通訊軟體直接視訊，，

不過「PagerNation」要提供給大家另一種選擇，那就是

無論在世界上的任何角落，只要透過瀏覽器開啟「PagerNation」，建立一個專屬頻道就能立即進行通訊，即按即說，不需註冊登入帳號，網站還會將接收到的語音訊息暫存在網頁中，可重覆點擊聽取，不怕遺漏重要訊息。

操作簡單，可多人同時在線，但僅可進行一對一的通訊，無法像「Walkie-talkie」那樣只要在同一個頻道大家就能同時聽到相同的內容，但相對也較能保有隱私。Android 手機可使用，iOS 系統目前則尚不支援，有興趣的朋友可嘗試看看。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，在下方可自訂頻道名稱（或輸入已知頻道名），也可留白讓程式隨機產生一個頻道，再按下「Create or join channel」。

第2步 點擊下方的頻道網址即可複製，將該網址分享給其他人，待他人加入即可開始線上對講。電腦需有麥克風裝置才可對講。

第3步 在右上角的是自己的代號，點擊可修改。有幾個人加入頻道就會有幾個「麥克風」按鈕，麥克風下方則是對方的代號。

第4步 按著「麥克風」圖示不放即可開始說話，放開按鈕就會傳送出去。

第5步 這是接收到對方語言訊息的畫面。

第6步 點擊「Show history」即可重聽之前收到的語音訊息。不過其只是暫存狀態，網頁若重新整理，該記錄就會消失。