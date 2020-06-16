婚禮助攻隊！「Get Married 3D」結合多種遊戲類型的闖關遊戲（iPhone, Android）

「Get Married 3D」是一款以婚禮為主題的闖關遊戲，每個關卡中玩家都必須想辦法幫助新郎與新娘排除萬難完成婚禮，讓玩家們成為婚禮的助攻隊！

結合多種不同的遊戲類型，，

像是拉針式遊戲、路線拼圖、猜新娘、找戒指等，每關都會更換不同的遊戲，而且隨著關卡數的增加，難度也會逐步的提升，絕對讓你玩不膩！

開發者以婚禮的各種元素巧妙的融入遊戲當中，婚禮的各種場景、賓客入場、結婚蛋糕的製作，還有婚禮上許多新人都會準備的舞蹈表演，在這款遊戲裡也看得到哦！

整體來說玩起來蠻順手的，一個不小心就玩了一百多關，不過誠心建議想玩的朋友，最好是離線玩比較清心，不然很容易被廣告干擾了遊戲的心情唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Get Married 3D

Get Married 3D 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Gamejam Co.

Gamejam Co. 官方網站： https://gamejam.co/

https://gamejam.co/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲就會直接進入第一關，由於每個關卡都是不同的遊戲類型，在上方可看到簡單的遊戲說明，像這關就是拉針式遊戲，將插銷拉起，讓兩人可以相遇成功結婚就能過關了。

還有許多不同的遊戲可以挑戰，都會與婚禮相關，像是幫新娘遮雨、尋找戒指、擠奶油、送蛋糕、猜新娘、舞蹈表演、賓客入場檢查、路線拼圖等，難度會越來越高。

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