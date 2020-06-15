「成語九宮格」用局部文字線索推理出正確的成語（Android）

與成語相關的遊戲，大多都是像「新成語接龍」這類走填空路線的居多，但這款「成語九宮格」就不同了，，

它可說是一款蠻特別的成語推理遊戲，成語的每個字都會被九宮格劃分成九個等分，並且，讓玩家利用這些局部的文字線索來猜測推理出正確的成語。

一開始每個字可能都會顯示 2 到 3 個部份，算是還蠻好猜的，再加上待選字的字數也不多，所以還不會太困難，不過就算你一眼可以猜出正確的成語，但待選字中還是會暗藏著陷阱，開發者會在其中混入一些字形相似的文字，例如「哞」與「眸」、「明」與「朋」，如果太過自信沒仔細看，很容易就會選錯字唷！

關卡答題沒有壓力，答錯也沒關係，重新再選字即可，每過到特定的關卡數就能獲得金幣獎勵，金幣則可以用來使用包含消除、箭靶與單字提示的道具，在卡關時可是會蠻有幫助的。

關卡數還蠻多的，而且隨著關卡的推進，九宮格會變成十二宮格，待選字也會從 16 個增加至 30 個，但其實只要夠細心，難度都不算是太高，成功答出成語的話，還會附上該成語的釋義，是一款可以邊玩邊學，寓教於樂的好遊戲哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 成語九宮格

成語九宮格 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Brainjoy Games

Brainjoy Games 官方網站： http://pub.uqualities.com/

http://pub.uqualities.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「成語九宮格」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點入「開始遊戲」即可從第一關開始挑戰！

初次玩會有簡單的教學，依據上方成語的局部文字提示來猜出正確的成語，並在下方的待選字中，選出正確用字。點擊「開始挑戰」就能正式進行遊戲。

正確選出所有的用字即可過關，並能看到相關的成語釋義。達到特定的關卡數可開啟寶箱獲得金幣唷！

每一關的九宮格遮蓋的位置都會隨機變化，有些字真的會被洽巧遮得很隱密。

進入到 20 關之後，就會開始增加待選字的數量，成語的文字也會從九宮格變成十二宮格，要看清楚就更加困難啦！不過我們可以使用下方的三個道具來幫忙，「消除」可隨機去除其中一個字宮格外圍的其中一格；「箭靶」則是隨機去除其中一個字的宮格中心的其中一格；「單字提示」會隨機顯示成語中的一個單字。卡關的時候會很好用唷！