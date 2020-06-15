Miny.app 可自定義的短網址產生器，免費、簡單且 100% 重視個人隱私！

一般人在分享網址的時候，大多習慣直接複製貼上，但因為現在有蠻多網址中都會包含中文或像是從 Facebook 複製某些網址時會發現帶有長串的字元，讓整個網址看起來超長、超亂，在分享時，就會佔據一大部份的畫面空間，整個看起來很不清爽

如果想要在分享這些超長網址時，畫面看起來可以單純一點，通常可以用一些縮網址的服務來處理，把長長的網址直接縮短，不過許多縮網址的服務可能都有一些額外的功能，比方說統計點擊數、分流網址之類的。

若你需要的只是單純的縮短網址，那麼就可以來試試「Miny.app」

「Miny.app」是一款主打免費、簡單且 100% 重視隱私的縮網址工具，只要貼上原網址，它就能直接產出一個以「https://miny.app/」為開頭的短網址，其後方會隨機加入 5 個英文字母做為區別字串，你也可以手動輸入其它有代表意義的網址結尾，以利辨識與記憶

使用時不需註冊登入，所以不會有任何的管理功能，也不會追蹤或儲存任何的個人資訊與數據資料，可以安心使用哦！

使用方法：

第1步 打開網頁後，將想要縮短的長網址在第一個欄位中貼上，第二個欄位則可輸入自己想要的網址結尾，若不需要自定義則可直接點擊「Create A Shorten Url」

第2步 短網址就會在下方產出，點擊「COPY」即可複製使用