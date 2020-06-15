「卡通臉」自拍照一鍵變身卡通頭像，四款風格任你選！（iPhone, iPad）
在網路上走跳時，有些比較低調的朋友，在各大社群或任何需要使用個人頭像的地方，，
「卡通臉」就像之前介紹的「Selfie2Anime」或「Selfie 2 Waifu」，可以透過辨識人像照片後，將真人頭像轉換成動漫風格的頭像產生器，不過特別的是「卡通臉」提供四種不同的卡通風格給大家做選擇，而且處理速度超快、操作方式也超簡單！
只要拍張照或從相簿中選取照片後，就能立即選擇要套用的風格，並可直接保存或分享。使用的頭像角度越正面，成功度越高，比較不會有五官不平衡的狀況，最後還有個重點就是只適合女生使用，男生朋友就 sorry 啦～
繼續閱讀
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：卡通臉
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Yuanchi Yan
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 11.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「卡通臉」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，就可以立即幫自己拍一張照片，或點擊左下角從相簿選取照片。接著就能在下方點選想要套用的頭像風格。
第2步 四種風格都相當不同，即點即套用，處理速度很快唷！不過產出的照片會在右下角加上浮水印。
第3步 選定風格後，點擊右上角的按鈕，就可以選擇分享或儲存了。
，
Facebook 留言板