「卡通臉」自拍照一鍵變身卡通頭像，四款風格任你選！（iPhone, iPad）

在網路上走跳時，有些比較低調的朋友，在各大社群或任何需要使用個人頭像的地方，，

就會偏向用寵物、風景或其它非個人照的圖片來取代，想要保有更多的隱密感，但若希望頭像還是可以有一點個人特質的話，使用像「卡通臉」這樣的工具，製作動漫風格的頭像也是很不錯的選擇哦！

「卡通臉」就像之前介紹的「Selfie2Anime」或「Selfie 2 Waifu」，可以透過辨識人像照片後，將真人頭像轉換成動漫風格的頭像產生器，不過特別的是「卡通臉」提供四種不同的卡通風格給大家做選擇，而且處理速度超快、操作方式也超簡單！

只要拍張照或從相簿中選取照片後，就能立即選擇要套用的風格，並可直接保存或分享。使用的頭像角度越正面，成功度越高，比較不會有五官不平衡的狀況，最後還有個重點就是只適合女生使用，男生朋友就 sorry 啦～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 卡通臉

卡通臉 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Yuanchi Yan

Yuanchi Yan 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「卡通臉」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，就可以立即幫自己拍一張照片，或點擊左下角從相簿選取照片。接著就能在下方點選想要套用的頭像風格。

第2步 四種風格都相當不同，即點即套用，處理速度很快唷！不過產出的照片會在右下角加上浮水印。

第3步 選定風格後，點擊右上角的按鈕，就可以選擇分享或儲存了。