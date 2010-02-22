因為規格上的限制，容量在32GB以上的硬碟、外接硬碟等儲存裝置，會無法格式化（FORMAT）成FAT32檔案系統（較舊），而是NTFS（較新）。
不過我們有時候可能需要將外接硬碟到拿到比較舊的機器或某些無法支援NTFS的機器上用，那可以試試看下面這個格式化小工具，讓我們直接在Windows Vista、Win7...等系統中幫硬碟格式化成FAT32。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
軟體名稱：FAT32format 軟體版本：1.0.1.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：72.0KB 系統支援：Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7 官方網站：http://www.ridgecrop.demon.co.uk/ 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將FAT32format軟體下載回來，不用安裝，直接按兩下「guiformat.exe」檔案即可開始使用。開啟程式主畫面之後，請在「Drive」下拉選單中點選你要格式化的磁碟機代號，選好之後再按「Start」按鈕，開始格式化。
請注意！「格式化」的動作會刪除、清空磁碟機裡面的全部資料，開始之前一定要看清楚、選正確，如果把存有重要的資料的硬碟格式化之後，裡面的東西都會不見喔！
第2步 完成後按一下「Close」按鈕關閉視窗即可，簡單、搞定！
為什麼指令無法點開
超好用的軟體,解決我的大難題,感恩哈，這樣可以放下500g的東西了，太謝謝你了
哦…..
超好用的軟體,解決我的大難題,感恩哈
這個程式定要在Windows 7或Vista中執行,
否則會和樓上的frank 大大一樣的結果!
為啥我1TB NTFS變FAT32後硬碟只有顯示419GB磁碟管理那有931.51GB
to 作者
ntfs 和fat32是同時期的產品，只是原本ntfs被m$限定在伺服器上，桌機推fat。
(不過以新舊區別是比較好令多數人理解)
to 狼圖騰
fat的最大好處(我認為)是開放。這也就是其跨平台的原因。
(以前fat格式是開放的，所以搶下市場。不過目前好像有專利問題。)
而ntfs雖然在其他平台上可用，但其中有多少是明確知道其格式而做出的呢？
像我用linux，他有ntfs-3g可以「讀寫」ntfs，但這是靠破解的。
在1、2年前公認作法是儘量不要寫，只讀。(而我現在還是儘量少用寫入功能)
本人想向各位討教，在win7的環境下，可有妙法去突破4GB的限制呢！因我想大量入載時均無從入手。又要份割頂煩。望。能提供妙法