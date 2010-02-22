因為規格上的限制，容量在32GB以上的硬碟、外接硬碟等儲存裝置，會無法格式化（FORMAT）成FAT32檔案系統（較舊），而是NTFS（較新）。

不過我們有時候可能需要將外接硬碟到拿到比較舊的機器或某些無法支援NTFS的機器上用，那可以試試看下面這個格式化小工具，讓我們直接在Windows Vista、Win7...等系統中幫硬碟格式化成FAT32。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：FAT32format 軟體版本：1.0.1.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：72.0KB 系統支援：Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7 官方網站：http://www.ridgecrop.demon.co.uk/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將FAT32format軟體下載回來，不用安裝，直接按兩下「guiformat.exe」檔案即可開始使用。開啟程式主畫面之後，請在「Drive」下拉選單中點選你要格式化的磁碟機代號，選好之後再按「Start」按鈕，開始格式化。

請注意！ 「格式化」的動作會刪除、清空磁碟機裡面的全部資料 ，開始之前一定要看清楚、選正確，如果把存有重要的資料的硬碟格式化之後，裡面的東西都會不見喔！