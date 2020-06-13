取色神器！Color Copy Paste 用「手機取色」直接傳送到 Figma、Sketch、瀏覽器中

在現實生活中如果看到不錯的顏色想要運用在自己的設計當中，只要拍個照，將照片傳到電腦上，，

再使用設計軟體的取色工具，就能吸取想要顏色，雖然不難，但其實有些麻煩。

於是就有開發者設計了這款「Color Copy Paste」取色神器，可使用手機的鏡頭來吸取想要的顏色，並把取得的色票直接傳送到電腦的瀏覽器上或是 Figma、Sketch 軟體中，可以更輕鬆的收集各種美麗的顏色。

以瀏覽器為例，使用手機掃描網頁上的 QR Code 後，就可以讓手機與網頁搭上線，手機拍下顏色後，網頁就能立即看到取得的色票，點擊色票就能直接複製色碼來使用，已經不需要的顏色，也可以簡單的移除，實際的操作可以參考下方開發者提供的影片示範，取色真的超方便啊！

繼續閱讀

網站名稱： Color Copy Paste

Color Copy Paste 網站網址：https://colorcopypaste.app/

使用方法：

第1步 開啟網頁後，在右側選擇想要使用的工具，Figma 與 Sketch 都需要另外安裝擴充套件。

第2步 以下以瀏覽器做示範。點入「Web Browser」就可以看到一個 QR Code，用手機掃描後，就可以取得連線。

第3步 手機端會要求使用相機功能，接著就能在畫面上看到鏡頭所拍攝到的影像，利用中心的「白點」取色器對準要吸取的顏色後，按下下方的「藍色」按鈕即可將該顏色傳送到電腦瀏覽器上。

第4步 每次取色都會取到兩種相近的色票，可再自行選擇接近需求的顏色，點擊就能複製色碼來使用。

第5步 將滑鼠移動到色票上，右上角會出現「x」，點擊就能刪除該色票。

第6步 若想使用電腦本身的攝影鏡頭取色，可在此畫面選擇「Open in Browser」即可在另一個分頁中看到相機畫面，操作方式與手機相機是一樣的。「Open Pallete」則可開啟之前已取得的色票列表。（Pallete 應該是開發者筆誤，正確應該是 Palette）