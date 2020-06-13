填色數獨！「Block-a-Pix」填入對應數量的色塊，完成一幅像素畫！（iPhone, Android）

「Block-a-Pix」是一款超耐玩的益智填色遊戲，也可以稱它是填色數獨，就像是將填色遊戲與數獨做了有趣的結合。乍看之下，，

它的遊戲盤一樣是由一堆的格子與數字所組成，但卻與數字填色或數獨遊戲玩法十分迥異唷！

在這些格子內所填入的數字，並不是代表某種特定的顏色，而是一種填色的「條件」，指的是包含該格子在內，需相鄰填入的顏色格數。例如某個格子標示數字「4」就表示可直向、橫向或以「田」字方式填入顏色，而標示數字的格子不一定是起點或終點。

以這個方式將所有的格子都填入顏色後，就可以完成一幅像素畫。免費版本有開放初級難度 25 關與中級難度 21 關可試玩，另外每週還會有額外的免費關卡可以挑戰唷！雖然看起來關卡數好像不多，但隨著格數的增加，挑戰性可以會越來越高，還挺燒腦的哦！推薦給喜歡動腦的朋友們來挑戰看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Conceptis Block-a-Pix

Conceptis Block-a-Pix 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Conceptis Ltd.

Conceptis Ltd. 官方網站： https://www.conceptispuzzles.com/zh/index.aspx

https://www.conceptispuzzles.com/zh/index.aspx 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲時，會引導玩家先了解遊戲玩法。點入「See rules」就可以看到相關的說明，點擊「Close」關閉說明即可進入遊戲首頁。

免費版本只開放 Easy 與 Medium 難度共 46 個關卡可試玩，點入可看到關卡列表。關卡沒有先後順序，但難度是由簡單至困難，所以建議第一次玩的玩家，還是可以從前面的關卡開始玩。

玩法很簡單，以標示數字的格子在內，需或直或橫或成對相鄰填入色塊。例如右下角的「2」可向上、向左或向右填入 2 格的色塊。在填色時，會顯示目前已填入的格數。

將所有的格子都填滿後，就可以過關囉！完成後就能看出像素畫的內容。

左圖的填法雖然可符合數字的條件，但那都是不可使用的填色方法。

如果不確定自己目前填的是否正確，可點擊右上角開啟選單，點擊「Check」就會顯示有無錯誤，點擊「Show error(s)」即可查看錯誤的地方。

隨著難度的提升，格數會越來越多，可兩指斜拉放大局部畫面，更容易填色。

在連網狀態下，點擊左上角的「Weekly Bonus」再點擊「New updates available」就可以查看本週更新的額外免費關卡。