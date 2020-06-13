填色數獨！「Block-a-Pix」填入對應數量的色塊，完成一幅像素畫！（iPhone, Android）

「Block-a-Pix」是一款超耐玩的益智填色遊戲，也可以稱它是填色數獨，就像是將填色遊戲與數獨做了有趣的結合。乍看之下，，

它的遊戲盤一樣是由一堆的格子與數字所組成，但卻與數字填色或數獨遊戲玩法十分迥異唷！

在這些格子內所填入的數字，並不是代表某種特定的顏色，而是一種填色的「條件」，指的是包含該格子在內，需相鄰填入的顏色格數。例如某個格子標示數字「4」就表示可直向、橫向或以「田」字方式填入顏色，而標示數字的格子不一定是起點或終點。

以這個方式將所有的格子都填入顏色後，就可以完成一幅像素畫。免費版本有開放初級難度 25 關與中級難度 21 關可試玩，另外每週還會有額外的免費關卡可以挑戰唷！雖然看起來關卡數好像不多，但隨著格數的增加，挑戰性可以會越來越高，還挺燒腦的哦！推薦給喜歡動腦的朋友們來挑戰看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

初次開啟遊戲時，會引導玩家先了解遊戲玩法。點入「See rules」就可以看到相關的說明，點擊「Close」關閉說明即可進入遊戲首頁。

 

免費版本只開放 Easy 與 Medium 難度共 46 個關卡可試玩，點入可看到關卡列表。關卡沒有先後順序，但難度是由簡單至困難，所以建議第一次玩的玩家，還是可以從前面的關卡開始玩。

 

玩法很簡單，以標示數字的格子在內，需或直或橫或成對相鄰填入色塊。例如右下角的「2」可向上、向左或向右填入 2 格的色塊。在填色時，會顯示目前已填入的格數。

 

將所有的格子都填滿後，就可以過關囉！完成後就能看出像素畫的內容。

 

左圖的填法雖然可符合數字的條件，但那都是不可使用的填色方法。

 

如果不確定自己目前填的是否正確，可點擊右上角開啟選單，點擊「Check」就會顯示有無錯誤，點擊「Show error(s)」即可查看錯誤的地方。

 

隨著難度的提升，格數會越來越多，可兩指斜拉放大局部畫面，更容易填色。

 

在連網狀態下，點擊左上角的「Weekly Bonus」再點擊「New updates available」就可以查看本週更新的額外免費關卡。

 

最後更新：06-13, 2020 下午 12:03

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板