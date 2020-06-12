CheezyCam 超聰明的特殊音效相機，幫寶寶、寵物拍照不用再逗到自己先燒聲！（iPhone, iPad）

幫寶寶或寵物拍照、錄影時，為了想拍到最可愛、最有趣的角度，總是得要發出各種特殊的聲音或做出誇張的動作來吸引他們的注意，，

但是不是常常拍到最後，不是自己先燒聲，就是開始懷疑人生了呢？

來！快點下載「CheezyCam」讓它來代你出聲！它是一款專門用來幫寶寶、寵物拍照或錄影的相機 App，與一般相機最大的不同，就是它會發出各種有趣的聲音，而且使用方式超人性，按著快門不放就會一直發出聲音，當放開快門時才會真正拍下去，讓你不用當小丑就能輕鬆拍到滿意的照片！

錄影的時候則可透過「音效」按鈕，隨時發出聲音來吸引寶寶或寵物，還可在錄影當下切換其它不同的音效，不用擔心會被聽膩唷！提供的免費音效有貓、狗、嬰兒、馬四種主題，每種主題有兩款音效可選用，家裡有寶寶、寵物的朋友，可以來試試看。不過拍下的照片會有浮水印，喜歡它的拍照效果，不妨可考慮付費獲得完整版功能。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：CheezyCam
  • 軟體語言：瑞典文,英文
  • 開發人員：Peter Warbo
  • 官方網站：https://cheezy.cam/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「CheezyCam」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有功能說明。

 

第2步 很快的我們進入使用的教學。按著下方的「快門」不放即可聽到音效，放開「快門」才會拍照。點擊那些 Emoji 圖示就可以切換不同的音效，每一個圖示都有兩種可選。

 

第3步 點擊「VIDEO」可切換到「錄影」功能，按下「錄影」鍵後，可點擊左下角的「喇叭」圖示播放音效，錄影時仍可點擊 Emoji 圖示切換使用不同的音效。再次點擊「錄影」鍵即可停止錄影。

 

最後更新：06-12, 2020 下午 5:02

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