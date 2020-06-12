配樂超恐怖！「糖果屋大冒險」與兩兄妹一起逃出陰暗的森林（iPhone, Android）

《糖果屋》童話故事大家小時候應該都有聽過吧？兩兄妹被繼母設計丟到森林裡放生，在第一次時兩兄妹利用小石頭做記號，成功的找到回家的路，，

不過第二次使用麵包屑做記號卻不幸被動物們吃光光，於是便在森林裡迷了路，進而走入巫婆為了引誘小孩所建造的糖果屋。

「糖果屋大冒險」就是以《糖果屋》童話故事為基礎所改編設計的密室逃脫遊戲，主角是約翰與艾米麗兩兄妹，因為喜歡冒險而走入陰暗的森林之中，結合故事情節設計了各種的關卡，場景都很精美細緻，但可惜無法放大檢視，許多線索、謎題處都不是做得很明顯，所以玩家得要努力一點，靠自己四處點擊進行探索。

遊戲共分為五大主題場景，每個場景可能有兩至三個甚至更多不同的空間，線索與謎題將會交錯其中，暗藏著許多有難度但又不會太難的益智機關，如果真的解不開，也可以用金幣來換取提示，金幣除了可付費購買外，也可克難的看廣告來取得唷！喜歡密室逃脫遊戲的朋友，可以來玩看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 糖果屋大冒險 / 迷失糖果屋

糖果屋大冒險 / 迷失糖果屋 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： YiDing Zhao / 成都品游科技有限公司(PapaBox)

YiDing Zhao / 成都品游科技有限公司(PapaBox) 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲就會被背景音樂帶入恐怖的氛圍。點擊「PLAY」即可從第一個主題場景開始。

遊戲由兩兄妹的對話開始，透過對話玩家可以知道自己的任務。第一主題的任務就是要找到三顆石頭，這樣進入森林時，才不會迷路哦！

場景設計的很精緻，不過線索的位置真的不是很明顯，就靠自己四處點擊來發現吧！

關卡中有許多的謎題，找出相關的線索來解開它們。

如果真的遇到解不開的謎題，點擊「？」可使用金幣來換取提示。