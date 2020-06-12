Crowd Sound 人群環境音效播放器，製造觀看球賽的熱鬧氛圍！（iPhone, iPad）

「Crowd Sound」是一款人群環境音播放器，無論你身在何處都能立刻感受到像在體育場觀看球賽的熱鬧氛圍！目前提供四個體育場館可選擇，雖然都是人群聚集所產生的環境音，，

但在不同條件的環境下，聽起來還是會有不同的感受。

每一個體育場館選項都會針對所提供的環境音做簡單的說明，例如在鹿特丹體育館可以感受足球比賽中現場從沉靜轉為激情的氣氛變化。點擊播放後可關閉螢幕，或是跳離程式畫面繼續使用其它的 App，環境音都會持續不斷的播放。

在播放器上還有設置獨立的音量調整功能，不會與其它應用程式或手機本身的音量同步調整，可將人群環境音調整至最適當的大小，讓你能在背景中隱約感受熱鬧的氣氛，又不會干擾一般的手機操作唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Crowd Sound

Crowd Sound 軟體語言： 英文,德文,義大利文,西班牙文

英文,德文,義大利文,西班牙文 開發人員： Colour Software Limited

Colour Software Limited 官方網站： https://crowdsound.coloursoftware.com/

https://crowdsound.coloursoftware.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.4 以上

iOS 13.4 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Crowd Sound」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點入任一個體育場館，就可以看到相關的說明，點擊「PLAY」即可播放環境音，拖曳下方的音量控制器則可調整音量大小。