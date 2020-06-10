Music Colors 結合動感節奏音樂的著色遊戲（iPhone, iPad）

繪製著色本是一種眾所皆知的舒壓活動，在 App Store 或 Google Play 裡也能找到各種模式的著色遊戲，讓大家不需準備紙筆就能隨時隨地進行著色。但這款「Music Colors」很不一樣，，

因為它將著色本與音樂節奏做了有趣的結合，讓著色遊戲不只是單純填入色彩，還能享受創作音樂的樂趣！

它的著色遊戲是以數字填色的模式進行，每張圖片上都標示有數字，只要按數字填入對應的色彩，就能逐步完成一張美麗的圖畫，而每個數字除了代表一種顏色外，它同時也是一種不同的樂器，將一個數字的顏色完全填滿，樂器就會產生作用。

每完成一個顏色，就會加入一個新的樂器，隨著著色的完成度，將可以聽到層次越來越豐富的音樂，感覺十分有趣哦！壓力大的時候，不妨來玩玩看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Music Colors
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：BITKHED, OOO
  • 官方網站：https://www.beathead.by/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Music Colors」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「Play」進入第一關，遊戲的玩法很簡單，就是按圖上的數字填入對應的顏色即可。

 

完成一個數字時，就會播放一種音樂節奏。音樂會隨著數字的完成度，慢慢堆疊上去，最後就能聽到完整的音樂，圖片還會隨著音樂節奏閃爍，看起來超動感。點擊「Play Next」即可進行下一關。

 

每張圖畫都藏著一首不同的音樂，只有完成填色才能聽見它完整的旋律唷！

 

最後更新：06-10, 2020 下午 12:28

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板