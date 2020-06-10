Music Colors 結合動感節奏音樂的著色遊戲（iPhone, iPad）

繪製著色本是一種眾所皆知的舒壓活動，在 App Store 或 Google Play 裡也能找到各種模式的著色遊戲，讓大家不需準備紙筆就能隨時隨地進行著色。但這款「Music Colors」很不一樣，，

因為它將著色本與音樂節奏做了有趣的結合，讓著色遊戲不只是單純填入色彩，還能享受創作音樂的樂趣！

它的著色遊戲是以數字填色的模式進行，每張圖片上都標示有數字，只要按數字填入對應的色彩，就能逐步完成一張美麗的圖畫，而每個數字除了代表一種顏色外，它同時也是一種不同的樂器，將一個數字的顏色完全填滿，樂器就會產生作用。

每完成一個顏色，就會加入一個新的樂器，隨著著色的完成度，將可以聽到層次越來越豐富的音樂，感覺十分有趣哦！壓力大的時候，不妨來玩玩看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Music Colors

Music Colors 軟體語言： 英文

英文 開發人員： BITKHED, OOO

BITKHED, OOO 官方網站： https://www.beathead.by/

https://www.beathead.by/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Music Colors」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「Play」進入第一關，遊戲的玩法很簡單，就是按圖上的數字填入對應的顏色即可。

完成一個數字時，就會播放一種音樂節奏。音樂會隨著數字的完成度，慢慢堆疊上去，最後就能聽到完整的音樂，圖片還會隨著音樂節奏閃爍，看起來超動感。點擊「Play Next」即可進行下一關。

每張圖畫都藏著一首不同的音樂，只有完成填色才能聽見它完整的旋律唷！