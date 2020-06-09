Vemoon 主題式極簡風照片編輯器（iPhone, iPad）

「Vemoon」是一款走極簡風格的照片編輯器，它的介面排版與一般的照片編輯 App 不太一樣，其以功能主題做分類，，

列出了六宮格、背景邊框、光學紋理、照片合成、卡通特效、手繪馬賽克與絕美濾鏡六大分類，讓使用者從想要使用什麼功能為出發點來做選擇。

每一個功能主題點入都會有相關的解說，並會放上一張原圖與編輯後的照片供使用者參考它的編輯效果。操控方式也都很直覺，幾乎不需特別學習就能直接上手，簡簡單單就能讓照片變得很好看唷！

不過其實它所提供的編輯功能，都是一般照片編輯 App 會有的，只是它的呈現方式比較特別，目前程式可免費下載，而且全功能開放無內購，也沒有廣告干擾，有興趣的朋友可以下載來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Vemoon

Vemoon 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： liping Zhang

liping Zhang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Vemoon」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後就可以看到第一個六宮格主題，左右滑動可切換其它的功能主題，點擊下方的「Template details」即可查看更多相關的介紹與使用範例。

選定主題後，點擊「Start」即可進入編輯畫面。以「Six Palace」六宮格拼圖為例，點入後可在下方選擇想要的佈局設計，接著再點擊「＋」一一將照片放入即可儲存並選擇分享。

操作都很簡單就不特別把每個功能的操作畫面都截圖出來，不過在下面放幾張使用前後的對比給大家參考，效果都挺不錯的哦！