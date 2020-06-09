火燒厝啦！「Rope Puzzle」快套上繩索拯救火柴人！（Android）

「Rope Puzzle」是一款有趣且具有挑戰性的益智遊戲，每個關卡都有一間正在燒的房子，而玩家的任務就是要正確利用繩索幫火柴人們製作一條逃生的路徑，，

將一定人數成功送達救護車的位置即可過關，救到的人數越多，可獲得更多的星數。

目前共有近 450 個關卡，平均分佈在 37 個章節之中，每個章節都會加入新的元素來提高難度，一開始的關卡只會有一些簡單的方塊，接著就會加入各種形式的「電鋸」，有些會旋轉甚至上下左右移動，再來還會有「雷射」以及「子彈」等攻擊，讓拯救火柴人的任務更加艱難！

在安排路線時，必須小心避開這些障礙，並儘可能救到所有的人，在「一般關卡」沒有時間的限制，所以可以好好的思考，但「挑戰關卡」可就沒那麼簡單了，每關都有限時的壓力，無法在時間內救到所有的人就算失敗，玩起來超刺激的啊！喜歡動動腦的玩家們，可以一起來挑戰看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Rope Puzzle

Rope Puzzle 軟體語言： 英文

英文 開發人員： One Tap Studio

One Tap Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Rope Puzzle」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點入「LEVEL 1」會有簡單的遊戲教學，跟著小手拖曳繩索，連接到下方救護車旁的圓點上，再長按螢幕任一處，就能讓火柴人傳送到安全的地方。

全數送到即可過關，並可獲得金幣獎勵。救護車上的數字代表最低過關人數，如左圖，10 人才能過關，人數越多則可獲得更多的星數。

接下來的關卡會開始加入更多的障礙，在安排路徑時，需小心避開這些障礙，否則可能會因此失去一些火柴人。

有些火柴人會站在途中的某些方塊上，在繞繩索時必須特意經過，而且必須碰到或儘可能接近火柴人的位置，才能順利的將方塊上的火柴人接走。如下圖右下角方塊上的火柴人因為離繩索太遠，就被遺棄了～～～

當在一般關卡挑戰至 40 關時，就可以解鎖「挑戰關卡」（需連網才可玩），「挑戰關卡」中有三個難度等級，有不同的限制條件，「HURRY UP!」為限時關卡，每個關卡都需在時間內完成，挑戰成功一樣可獲得金幣獎勵哦！

當金幣足夠時，可到「SHOP」來購買各種不同造型的火柴人。

最後就是雖然關網路玩，但偶爾還是會跳出如下圖的遊戲廣告，點擊左上角的「X」若關不掉的話，可上滑使用「返回」鍵，就能回到遊戲畫面了。