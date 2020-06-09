火燒厝啦！「Rope Puzzle」快套上繩索拯救火柴人！（Android）
「Rope Puzzle」是一款有趣且具有挑戰性的益智遊戲，每個關卡都有一間正在燒的房子，而玩家的任務就是要正確利用繩索幫火柴人們製作一條逃生的路徑，，
目前共有近 450 個關卡，平均分佈在 37 個章節之中，每個章節都會加入新的元素來提高難度，一開始的關卡只會有一些簡單的方塊，接著就會加入各種形式的「電鋸」，有些會旋轉甚至上下左右移動，再來還會有「雷射」以及「子彈」等攻擊，讓拯救火柴人的任務更加艱難！
在安排路線時，必須小心避開這些障礙，並儘可能救到所有的人，在「一般關卡」沒有時間的限制，所以可以好好的思考，但「挑戰關卡」可就沒那麼簡單了，每關都有限時的壓力，無法在時間內救到所有的人就算失敗，玩起來超刺激的啊！喜歡動動腦的玩家們，可以一起來挑戰看看哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Rope Puzzle
- 軟體語言：英文
- 開發人員：One Tap Studio
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 5.0 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Rope Puzzle」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
開啟遊戲後，點入「LEVEL 1」會有簡單的遊戲教學，跟著小手拖曳繩索，連接到下方救護車旁的圓點上，再長按螢幕任一處，就能讓火柴人傳送到安全的地方。
全數送到即可過關，並可獲得金幣獎勵。救護車上的數字代表最低過關人數，如左圖，10 人才能過關，人數越多則可獲得更多的星數。
接下來的關卡會開始加入更多的障礙，在安排路徑時，需小心避開這些障礙，否則可能會因此失去一些火柴人。
有些火柴人會站在途中的某些方塊上，在繞繩索時必須特意經過，而且必須碰到或儘可能接近火柴人的位置，才能順利的將方塊上的火柴人接走。如下圖右下角方塊上的火柴人因為離繩索太遠，就被遺棄了～～～
當在一般關卡挑戰至 40 關時，就可以解鎖「挑戰關卡」（需連網才可玩），「挑戰關卡」中有三個難度等級，有不同的限制條件，「HURRY UP!」為限時關卡，每個關卡都需在時間內完成，挑戰成功一樣可獲得金幣獎勵哦！
當金幣足夠時，可到「SHOP」來購買各種不同造型的火柴人。
最後就是雖然關網路玩，但偶爾還是會跳出如下圖的遊戲廣告，點擊左上角的「X」若關不掉的話，可上滑使用「返回」鍵，就能回到遊戲畫面了。
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