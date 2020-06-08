[限時免費]「LAYOUT」文青風拍立得相機，超多藝術海報標語、設計感英文字體！（iPhone, iPad）

使用拍立得相機拍照後，很多人都喜歡拿筆在照片上寫下一些文字，無論是單純簽下名字與拍照日期當做紀念，，

或是把它當成小卡片留下一些祝福的話或標語等，都能賦予照片更多的意義！

雖然現在也有很多拍照 App 都能模擬出拍立得照片的樣子，但要加上有溫度的手寫字就比較不容易了。「LAYOUT」這款拍立得相機就提供了多種設計感十足的海報字體與各種藝術標語文字，可以讓使用者在拍照後，簡單快速的進行相關的後製編輯。

每種文字加入後都可依需求變換不同的顏色，甚至可以調整透明度，讓文字的部份不那麼搶戲，如果覺得現成的文字標語都不符合需求，程式也有提供多種特殊英文字體，讓使用者自行輸入想要的文字內容又能保有設計感。

針對照片本身的部份，有多種濾鏡效果可選用外，也可透過基本的調整工具來進行亮度、對比、色調、飽和度等項目的微調，讓照片可以看起來更加吸睛！完整版還有提供中文字標語可以選用唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： LAYOUT 拍立得相機

LAYOUT 拍立得相機 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： PSDC Creative Inc.

PSDC Creative Inc. 官方網站： https://today8.weebly.com/

https://today8.weebly.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「LAYOUT 拍立得相機」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式就可以準備拍照，不過程式也支援從「相簿」選取照片來後製。在「拍照」鍵上方，可選擇是否要加入「邊框」、「日期」或是否要使用「閃光燈」。

按下「拍照」鍵後，就能進入編輯畫面。在下方有很多項目可以使用，與文字相關的包含「Poster」固定位置的海報文字、「Slogan」可變換位置調整大小的標語以及「Writer」手動輸入文字並可選用特殊英文字體。

「Poster」裡有許多的文字主題，每個主題中有多種文字模版，不過限時免費只開放第一種主題可使用。選擇文字後，還可使用上方的「調色盤」來變換文字的顏色，「拉桿」則可調整透明度。

其它主題（有上鎖圖示）則是需付費購買才能使用，不過仍可點選預覽效果。

「Slogan」裡也分為許多主題，開放前三個主題可免費使用。與「Poster」不同的是「Slogan」的文字是可以任意移動位置、旋轉角度、縮放大小的。

「Writer」則可以手動輸入想要的文字，並有各種設計字體可以選用。

「Effect」中準備了許多的特殊濾鏡，可以讓照片看起來更有個性。

「Editor」就是一些基本的調整工具，像是亮度、對比、飽和度等。完成所有的編輯後，點擊右上角的「＞」即可選擇儲存或分享。