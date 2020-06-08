天氣熱到爆！換上「Cool Drink Live Wallpaper」隨時清涼一下！（Android）

夏天的溫度真不是蓋的！不開冷氣真的不行！不過有時想到北極熊拿起冷氣遙控器心還是會揪一下的話，或許可以參考一下古人的智慧，比方說心靜自然涼或是望梅止渴，，

看一些清涼的畫面（不是衣服穿很少的那種），像是瀑布、泳池、啤酒、汽水、冰品等圖片也可以幫助心境上的降溫。

而本篇想要介紹給大家的「Cool Drink Live Wallpaper」，就是一款可以將手機桌布變成各種氣泡飲料的動態桌布程式，提供水、檸檬水、橘子汁、可樂、薄荷與葡萄柚這 6 種飲料類型，每種飲料使用不同的顏色來呈現，無論喜歡明亮或暗色系桌布都能找到適用的選項。

另外飲料裡一定不能少的就是冰塊了，在這款桌布程式裡提供一般的「方形冰塊」與特別的「圓形冰球」，加上冰塊後，整個畫面清涼度更激升唷！套用桌布後，可在桌面上看到一直不斷向上冒出的小氣泡，搖晃手機或滑動螢幕時，飲料裡的冰塊們也會跟著晃動，就可惜少了一點冰塊碰撞的音效，不然擬真度就更高了。有興趣的朋友可以下載來試試看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Cool Drink Live Wallpaper
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：LittleCake Media
  • 官方網站：https://www.littlecakemedia.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Cool Drink Live Wallpaper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 初次開啟需先閱讀並同意相關的隱私政策，按下「ACCEPT AND CONTINUE」後，再點入「Settings」。

 

第2步 可先預覽預設的桌布狀態，點擊右上角的「齒輪」可進入調整各種設定，包含飲料類型、冰塊類型、氣泡效果與動畫的流暢度。

 

第3步 飲料類型共有 6 種可選擇，最下方還有 3 款之前為了萬聖節設計的特殊口味，有興趣的朋友也可以試試看。

 

第4步 冰塊有方形與圓形兩種可選擇。

 

第5步 若想省點電力，可考慮取消氣泡效果，或是到「Performance」中調整為 Medium 或 Low，但這樣做就會犧牲一點畫面的流暢度。

 

第6步 完成設定後，就可以點擊下方的「設定桌布」選擇要套用的位置。

 

第7步 搖晃手機的話，冰塊也會跟著晃動，看起來就像真的拿著一杯氣泡飲料一樣，很有趣唷！

 

最後更新：06-08, 2020 上午 11:45

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