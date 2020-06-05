有人想跟我猜拳嗎？在線等！「HandCramp」線上猜拳遊戲

「猜拳」是人人都會也是最簡單的遊戲，可以快速的決定輸贏，也可以用來決定要派誰上台報告或誰要去買晚餐、洗碗、倒垃圾（咦）。可是想玩猜拳也得有個對象才行，，

用左手跟右手互猜除了很難玩之外，也很悲涼……

如果真的很想玩猜拳，可以打開「HandCramp」這個網站，它是一個可以在網路上跟人猜拳的線上小遊戲，提供「電腦」與「朋友」兩種模式，「朋友」模式可設定要採單拳輸贏或三戰兩勝制，接著只要將特定網址分享給一位朋友，就可以開始隔空猜拳囉！

只要在自己的頁面上點擊想要出的拳型，等待對方也出決定出什麼拳後，就可以在畫面上看到猜拳的動畫，並能立即看到自己是贏還是輸。若實在沒朋友又超級無敵有夠想要猜拳的話，就可以選擇「電腦」模式，派出電腦玩家來跟你猜，不過根據猜了好幾回合的經驗，要猜贏超難的！不公平不公平啦！叫你老闆出來哦！（地上滾）

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最後，真的來開一個遊戲間（按這裡），看有沒有人來跟我猜，因為一個遊戲間只能兩個人玩，而且無法重覆使用，所以只能看哪位有緣人可以跟我線上猜拳了，在線等！（結果會不會等到半夜都沒人跟我猜！XD）或是大家也可以開個 HandCramp 遊戲間把網址貼在下方留言處，讓其他網友跟你猜唷！（但可能也是不知道要等多久啦！XDDDD）

 

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「BEGIN」。

 

然後選擇你的對手，想跟朋友玩就選「FRIEND」，沒朋友的就選「COMPUTER」吧！（圖這樣標有人會想選「COMPUTER」嗎？XD）

 

選擇「FRIEND」可再設定要單拳輸贏或三戰兩勝。然後點擊「COPY」複製網址後，將該網址分享給一位好友。接著點擊「START GAME」準備開戰！

 

在下方選擇要出的拳型後，就等待對方出拳。

 

對方出拳後，就會立馬分出高下！若選擇三戰兩勝則需等有勝負後才會公佈結果。

 

「COMPUTER」模式就不用等，點入即可開始猜拳。

 

跟電腦玩唯一贏的一次，所以記錄一下贏的畫面。XD

 

平手的話，兩個人出的拳就會有個小動畫這樣，點擊「PLAY AGAIN」就可以再來一場。

 

最後更新：06-05, 2020 下午 1:20

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