[限時免費] Minimal Maze 讓你暈頭轉向的極簡迷宮遊戲（iPhone, iPad）

「Minimal Maze」是一款集合許多小型迷宮的益智遊戲，介面風格相當簡約，由粉橘色的背景加上綠色的線條所組成，，

而這些小迷宮都被限制在一個正方形的空間裡，玩家需透過左右轉動迷宮讓橘、綠兩色小方塊碰撞在一起即可過關。

在轉動迷宮的過程中，兩個小方塊會隨著轉動的斜度改變滑動的方向，而玩家要在錯縱複雜又危機重重的路徑裡，找到正確的那條路！一開始的關卡很簡單，就是單純考驗玩家找路的能力，但慢慢的就會開始加入各種新的元素。

遊戲共分為 10 個主題、90 個關卡，有些關卡需先取得「鑰匙」開啟機關門，有些關卡則有會移動「電鋸」，一被碰到就必死無疑！甚至還有重力倒置的關卡，根據不同的主題將會面臨各種不同的挑戰！所以別以為它說自己是 Minimal 就以為是什麼簡單的小遊戲，能通過所有挑戰還不頭暈的玩家才是真正的王者啊！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Minimal Maze

Minimal Maze 軟體語言： 英文

英文 開發人員： alper iskender

alper iskender 官方網站： https://alperiskender.com/en/minimal-maze/

https://alperiskender.com/en/minimal-maze/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Minimal Maze」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊中間不斷轉動的小迷宮即可進入關卡列表。從 BASIC 的第一關開始吧！

第一關會有操作教學，點擊左右下角的指紋處就可以讓迷宮向左或右轉動，當迷宮的角度產生變化時，小方塊也會因為重心的改變而移動。

當橘、綠兩色小方塊碰撞在一起時，即可過關！

接著迷宮的路徑就會開始越來越複雜，並且加入越來越多的機關！每個機關該怎麼對付，只有親自先嘗試失敗的滋味後，才能逐步累積成功的經驗，不過關卡沒有生命值的限制，無論怎麼失敗都沒有關係，只要你還有努力的勇氣，就能繼續挑戰下去。