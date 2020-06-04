[限時免費] Glitty 亮粉效果編輯器，把照片變得亮晶晶！

「Glitty」是一款蠻有趣的照片編輯工具，最主要的作用就是可以在照片的局部區域加上亮粉效果，而且只要簡單的用手指塗抹即可！

預設的亮粉為金色，，

在塗抹完成後，還可以直接在「紋理」選單中，更換銀色、紅色、黑色、紫色、綠色、藍色等更多不同顏色的亮粉，讓你的照片更加耀眼！雖然塗上亮粉看起來好像變成平面的感覺，不過只要加點小巧思，還是可以保留一些立體感唷！在下方操作說明裡會提到如何製作，想了解的可以繼續看下去。

其實「Glitty」除了亮粉效果外，還有提供大理石、自然、報紙雜誌等紋路材質，但這些都是需要付費升級成 PRO 版本才能選用，另外 PRO 版本也有提供多種混合模式與加入星光亮點功能唷！如果喜歡在照片裡加入各種閃亮亮效果的話，就可以考慮考慮。

而限時免費下載的功能就限制在加入「亮粉」的部份，效果就像下面這幾張圖，有興趣的朋友可以試用看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Glitty

Glitty 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Stan Gerards

Stan Gerards 官方網站： https://www.glitty.app/

https://www.glitty.app/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Glitty」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式需先給予相機與相簿的讀取權限。接著即可在相簿中選擇想要編輯的照片，也可點擊左下角的「相機」來拍照。

第2步 在下方切換成「Brush」筆刷、調整筆粗後，就可以直接在照片上塗抹。

第3步 可兩指斜拉放大，可以塗抹的更細緻。完成後就像右圖這樣，但看起來有點太平面了，少了衣服的立體感。

第4步 只要在一些關鍵的位置，用「Eraser」橡皮擦工具擦去一些筆畫，露出一點照片的原色，就可以像描邊一樣，讓衣服的輪廓顯現一些，看起來就比較立體一些了吧？

第5步 切換到「Texture」就可以更換不同的亮粉顏色。

第6步 在選單上方還有其它材質的紋路，不過就都是 PRO 版本才能使用的囉！

第7步 選定亮粉顏色後，點擊右上角的「Next」可調整透明度。「Blend Mode」有三種混合模式可選用（PRO 版本功能）。

第8步 再次點擊「Next」可加入「Sparkle」星光亮點（PRO 版本功能）。

第9步 最後點擊「Save」即可將照片儲存到相簿中，並可接續選擇各種分享方式。