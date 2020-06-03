用「黑螢幕」假裝手機沒電！避免小小孩玩手機的好幫手～「Child lock – black screen」（iPhone, iPad）

大家都知道讓小朋友太早接觸智慧型手機或平板並不洽當，但大人們每天都愛盯著手機螢幕看，小朋友不好奇也很難，，

尤其當他們從中獲得過愉快的經驗後，要拒絕他們使用就更加困難了。

如果你家也有個喜歡玩手機的小小孩，可以考慮試試看安裝「Child lock – black screen」這款 App，利用黑螢幕來讓手機看起來就像是沒電已關機的狀態，怎麼按、怎麼滑手機螢幕都不會有任何的反應唷！

其實它就是利用之前已介紹過 iOS 的「引導使用模式」功能來進行，先透過 App 讓手機變成黑螢幕，再快速連按側面按鈕或 Home 鍵三下啟用「引導使用模式」，就能鎖定黑螢幕。只要再次連按三下按鈕，即可關閉該功並恢復正常使用狀態。

不過開發者有提到這個方式只適用於 4 歲以下的小孩，大概是因為越大的孩子越難被說服吧！XD 有需要的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Child lock – black screen
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Rolandas Juteika
  • 官方網站：http://ltappstore.com/
  • 軟體性質：14 天免費試用軟體
  • 系統支援：iOS 11.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Child lock – black screen」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有相關的設定教學，向左滑看完即可。

 

第2步 左圖就是正式進入程式的畫面，點擊「Switch on」即可開啟黑螢幕，這邊還會再次跳出提醒視窗。點擊「OK」我們就先到設定畫面去做必要的設置吧！

 

第3步 開啟裝置的「設定」功能，點入「輔助使用」->「引導使用模式」。

 

第4步 開啟「引導使用模式」的開關，點入「密碼設定」->「設定引導使用模式密碼」。這邊就可以設定 6 位數密碼，之後需輸入此密碼才能解除鎖定，也可選用 Face ID/Touch ID。

 

第5步 當需要防止小小孩玩手機時，就可以點擊「Switch on」變成如右圖的「黑螢幕」後，再連按三下側邊按鈕（或 Home 鍵）就能啟用「引導使用模式」鎖定黑螢幕，鎖定後怎麼按螢幕都不會有反應。需要解除時，同樣再連按三下側邊按鈕（或 Home 鍵）輸入密碼後，就能恢復使用。

 

最後更新：06-03, 2020 下午 4:32

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